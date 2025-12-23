Свят

РС Македония обяви извънредно положение заради недостиг на мазут

Македонската електрическа компания ще трябва да представи отчет на правителството

23 декември 2025, 18:56
РС Македония обяви извънредно положение заради недостиг на мазут
Източник: Getty Images/iStock

Н а днешното си редовно заседание, по предложение на Управителния комитет за координация и управление на системата за управление на кризи, правителството на РС Македония прие решение за наличие на кризисна ситуация в електроснабдяването на цялата територия на страната в 7-дневен срок от датата на влизане в сила на това решение, съобщава "Макфакс".

Сърбия сключи сделка с Русия за още газ

"Както информирахме през последните няколко дни, това решение произтича от невъзможността за набавяне на мазут, който е необходим за производството", заявиха от правителството на РС Македония.

Задължителните запаси от нефтопродукти ще бъдат прехвърлени безвъзмездно, а Македонската електрическа компания ще трябва да представи отчет на правителството и Министерството на финансите за потреблението на нефтопродукта мазут.

Сърбия остава без рафинерия

Кризата в РС Македония се случва на фона на спирането на работа на сръбската държавна нефтена компания НИС заради санкциите на САЩ срещу основния акционер - руското дружество "Газпром", които влязоха в сила на 9 октомври, свързани с войната на Русия в Украйна. 

Източник: Макфакс    
Енергийна криза РС Македония Мазут
