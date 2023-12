Зеленски и Макрон разговаряха по телефона, какво си казаха

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски е обсъдил в телефонен разговор с френския си колега Еманюел Макрон по време на посещението си в Аржентина следващия пакет военна помощ от Париж за Киев, предаде Укринформ. За това е съобщил самият Зеленски в своя канал в приложението "Телеграм".

В Буенос Айрес украинският президент присъства днес на церемонията по встъпване в длъжност на новоизбрания президент на Аржентина Хавиер Милей.

Volodymyr Zelensky arrived in Argentina 🇦🇷 , where he met with the presidents of 🇵🇾 , 🇺🇾 , and 🇪🇨



He also had a phone conversation with Emmanuel Macron. pic.twitter.com/YsTpmv1aTR