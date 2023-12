Зеленски благодари на Борисов, Пеевски и Петков

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски благодари на българския парламент за новата военна помощ за Украйна. Зеленски отправи своите благодарности в Х, предава "Фокус".

"Благодарен съм на българския парламент, че препотвърди доставката на БТР-те за Украйна, както и за новия пакет военна помощ. Благодаря на политическите лидери Бойко Борисов, Делян Пеевски и Кирил Петков. С това решение ние укрепваме нашата Европа и защитата на свободата".

По-рано Народното събрание реши България да изпрати зенитни ракети и комплекси с "отпаднала необходимост" на Украйна.

I am grateful to the Bulgarian Parliament for reconfirming the delivery of APCs to Ukraine as well as the new military aid package.



I thank political leaders @BoykoBorissov, Delyan Peevski @dps_news, and @KirilPetkov.



With this decision, we are strengthening our Europe and the…