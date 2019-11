Затвориха Лондонския мост заради стрелба

Б ританската полиция затвори Лондонския мост заради инцидент, съобщава в Туитър Скотланд Ярд.

Лондонската полиция съобщи за стрелба в Лондонски мост. Най-малко един човек е ранен, мостът е ограден от полицията.

Властите обявиха в Туитър, че е получено съобщение за нападение с нож и че един човек е бил задържан по време на инцидента.

Полицията съобщава и за пострадали: "Вярваме, че няколко души са ранени."

Видеоклипове, заснети от очевидци, се появиха в социалните мрежи, на които човек лежи неподвижно на тротоара на моста, а бойци на специални полицейски части се насочват към него от разстояние около двадесет метра.

Кореспондентът на Би Би Си Джон Макманус, който случайно се появи на моста по време на инцидента, каза, че в началото е видял група мъже, които се бият на моста - няколко души се опитвали да успокоят единия от тях.

Според кореспондента, полицията пристигнала почти веднага, хората изтичали от моста и в началото се чули два изстрела, а след това още няколко.

Лондонският мост и прилежащите улици на двата бряга на Темза са отцепени, десетки полицаи пристигнаха на местопроизшествието

Очаквайте подробности.

BBC reporter John McManus says he saw a group of men on London Bridge and there "appeared to be a fight going on". Armed police then quickly arrived and shots were firedhttps://t.co/x1pXsMDwuK pic.twitter.com/b7OBqIPN0c — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 29 ноември 2019 г.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.



Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 29 ноември 2019 г.

London Ambulance service declare a “major incident” at London Bridge, after “a number of people have been injured” following a stabbinghttps://t.co/ZKuTDCRftk pic.twitter.com/Tw4eaGA0Gv — BBC News (UK) (@BBCNews) 29 ноември 2019 г.

