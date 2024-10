Застреляха депутат в Индия

И ндийският депутат Баба Сиддик бе застрелян само няколко седмици преди ключови местни избори, съобщи член на неговата партия и призова „мозъкът“ на нападението да бъде арестуван.

Според вестник „Хиндустан таймс“, публикуван на 13 октомври, двама предполагаеми нападатели са арестувани, а полицията издирва трети, който е избягал.

Двамата заподозрени твърдят, че са част от банда, ръководена от Лорънс Бишнои. Бишнои, който в момента е в затвора, е обвинен в ръководене на престъпна група, извършила множество убийства.

NCP- SCP MP Supriya Sule tweet, “Shocking news! Baba Siddique is no more. Reportedly he was shot dead. This is absolutely unacceptable, when a member of the ruling govt alliance is unsafe & killed in his own son’s office that too in Mumbai, it speaks volumes about the law and… pic.twitter.com/VHblaTHw4a