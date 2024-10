Стрелба срещу еврейско училище в Канада

З а втори път тази година в Канада беше открит огън срещу еврейско училище.

Властите обявиха, че никой не е пострадал при стрелбата в Торонто. От автомобил са произведени изстрели в девическото училище „Бай Шая Мушка“, като единствената щета е счупен прозорец.

Училището в района на Северен Йорк в Торонто е било мишена на подобен инцидент през май и полицията смята, че двете стрелби са свързани.

On Yom Kippur, pro-Hamas migrants shot at an empty Jewish girls' school in #Toronto, following a shooting at the same school five months ago#Canada https://t.co/pvBnMh3Sg2 pic.twitter.com/CUWJpWUSfR