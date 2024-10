Стрелба край израелски обект в Швеция

Ш ведската полиция съобщи, че разследва стрелба край израелски обект в град Гьотеборг, предаде Ройтерс.

Според шведската национална телевизия става дума за подразделение на израелското отбранително предприятие Elbit Systems. Няма данни за пострадали, според изявлението на полицията.

На мястото на инцидента е задържан младеж. Води се предварително разследване по подозрения в опит за убийство и извършване на тежко престъпление с огнестрелно оръжие, добави полицията. Неин говорител отказа да коментира коя е била предполагаемата цел.

Засега няма коментар и от шведското подразделение на Elbit Systems.

