Шефът на ФИФА: Тръмп казва, че Иран е добре дошъл на Световното първенство

П резидентът на ФИФА Джани Инфантино съобщи в сряда сутринта, че се е срещнал с Доналд Тръмп и е обсъдил участието на Иран на Световното първенство, пише POLITICO .

„Президентът Тръмп потвърди, че иранският отбор, разбира се, е добре дошъл да участва в турнира в Съединените щати“, заяви Инфантино след срещата.

Иран се класира за Световното първенство през 2026 г., което ще се проведе това лято в САЩ, Канада и Мексико, и е планирано да играе три мача от груповата фаза между Лос Анджелис и Сиатъл, но участието му е поставено под въпрос през последните седмици.

Тръмп, заедно с израелските си съюзници, започна военна операция срещу Иран в края на миналия месец. Въздушните удари отнеха живота на върховния лидер на Иран, но не успяха да свалят режима и предизвикаха регионални ответни удари с дронове и ракети от Техеран. Войната също така доведе до рязко покачване на цените на петрола, което предизвика опасения за глобалната икономика.

Иран, САЩ и Световното първенство по футбол, което започва след 3 месеца

„Всички имаме нужда от събитие като Световното първенство по футбол, за да обедини хората, сега повече от всякога, и искрено благодаря на президента на САЩ за подкрепата му, която отново показва, че Футболът обединява света“, добави Инфантино.

Инфантино, който е начело на световния футбол от 2016 г., връчи на Тръмп първата награда на ФИФА за мир през декември миналата година.

При представянето на отличието, ФИФА посочи, че то ще „награждава личности, които са предприели изключителни и необикновени действия за мир и по този начин са обединили хората по света.“

