Защо толкова много загинаха в Испания? Европа все още не приема екстремното време

Р азбити коли и други отломки са натрупани по улиците, големи части от Валенсия остават под водата, а Испания е в траур. В неделя гневът избухна, когато кралят и кралицата на Испания бяха замеряни с кал и други предмети от протестиращи. Защо толкова много човешки животи бяха загубени при наводнение, което беше добре прогнозирано в една богата страна?

От гледна точка на глобалния север, климатичната криза, причинена от изгарянето на въглища, нефт и газ, отдавна се възприема като далечна заплаха, засягаща бедните хора в глобалния юг. Това погрешно схващане е увековечило фалшиво чувство за сигурност., пише The Guardian.

Why did so many die in Spain? Because Europe still hasn't accepted the realities of extreme weather | Friederike Otto https://t.co/O6ehIcHorO

Учените отдавна знаят, че нагряването на климата с емисии от изкопаеми горива ще доведе до засилване на наводнения, бури, горещи вълни, суша и горски пожари. Въпреки това едва през 2004 г. първото проучване на приписването официално свърза метеорологично събитие – опустошителната гореща вълна в Европа през 2003 г. – с нашия променящ се климат. Въпреки доказателствата, хората се колебаят да свържат екстремното време с климатичната криза.

Основах World Weather Attribution през 2014 г., за да променя разговора. Нашите проучвания за приписване се извършват бързо, в продължение на дни или седмици, непосредствено след метеорологичните бедствия, за да информираме хората в реално време за ролята на климатичната криза.

Бърз анализ след наводненията в Испания установи, че извънредната климатична ситуация е направила екстремните валежи с около 12% по-интензивни и два пъти по-вероятни. Въпреки това в Пайпорта, където са загинали най-малко 62 души, кметът каза, че наводненията не са често срещани и „хората не се страхуват“. Но променящият се климат прави някога редките събития по-чести.

Чупещи рекорди събития като тези усложняват готовността – как да съобщите за изключителната опасност от нещо, което някой никога преди не е преживявал?

Видяхме тази игра наскоро, след като ураганът "Хелън" достигна сушата. Повече от 200 души загинаха при наводнения във вътрешния южен район на Апалачите в САЩ. Въпреки предупрежденията за „катастрофални и животозастрашаващи“ наводнения преди бедствието, хората все още бяха уловени, когато бедствието връхлетя, и мнозина не можаха да оценят колко силни ще бъдат пороите.

Days after their country’s deadliest natural catastrophe in recent years, as they mourned their dead, Spaniards were asking hard questions about the tragedy that had struck them: Why were the floods on such an epic scale, and why did so many die? https://t.co/yyYMjVOlOt