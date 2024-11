Водният ад в Испания: Спасиха жена, прекарала три дни заклещена в автомобила си

С лужители на спешна помощ в тежко засегнатата от внезапните и смъртоносни наводнения испанска област Валенсия успяха да спасят жена, която в продължение на три дни е била заклещена в автомобила си до трупа на доведена си сестра, предаде ДПА.

Полицията в община Монкада разпространи в социалната мрежа "Екс" видео, в което се вижда как участници в спасителните операции посрещат с бурни аплодисменти новината, която им съобщава началникът на гражданската отбрана във Валенсия.

🔵#Valencia Salvata una donna rimasta per 3 giorni intrappolata in auto in fondo a un sottopassaggio a Benetusser. I soccorritori hanno sentito le sue urla mentre stavano spostando i veicoli ammassati. Nel video la Guardia Civil al lavoro in garage e scantinati. pic.twitter.com/gklFlocNj7