Защо се стигна до фалити на банки в САЩ и как това ще повлияе на световната икономика

С лед фалитите на „Банка на силициевата долина” (SVB) и „Сигничър” в края на изминалата седмица се породиха редица въпроси - защо се стигна до тези фалити, как това ще повлияе на акциите в Европа и по какъв начин може да дестабилизира световната икономика. С тези събития фалитите на банки в САЩ стават три в цялата американска банкова история.

Защо се стигна до фалитите?

Сривът на SVB настъпи внезапно, след като в продължение на 48 часа клиентите изтегляха депозити от банката в рамките на класическо масово теглене на пари от банката.

Най-големият банков фалит в САЩ от 2008 г. насам разтърси света

Но причината за нейния крах е отпреди няколко години. Подобно на много други банки SVB вложи милиарди в американски държавни облигации в ерата на почти нулевите лихвени проценти.

Това, което изглеждаше като сигурен залог, бързо се провали, тъй като Федералният резерв повиши агресивно лихвените проценти, за да овладее инфлацията.

Когато лихвените проценти се повишават, цените на облигациите падат, така че скокът на лихвите намали стойността на портфейла от облигации на SVB. Миналата седмица портфейлът носеше средна възвръщаемост от 1,79%, което е далеч под доходността на 10-годишните съкровищни облигации от около 3,9%, съобщи Ройтерс.

В същото време поскъпването на лихвите от страна на Фед доведе до повишаване на разходите по заемите, което означава, че технологичните стартъпи трябваше да насочат повече парични средства за погасяване на дългове. Едновременно с това те изпитваха затруднения при набирането на ново финансиране с рисков капитал.

Това принуди компаниите да използват депозити, държани от SVB, за да финансират дейността и растежа си.

Втора голяма банка фалира в САЩ

Фалитът на Silicon Valley Bank (SVB) в петък, последван от Signature Bank дни по-късно, предизвика шокови вълни по търговските борси в цял свят.

При първоначалните сделки лондонският бенчмарк индекс FTSE 100 се понижи с 0,6% до 7 503,85 пункта в сравнение със затварянето в понеделник.

HSBC оглави класацията на падналите, като се понижи с 2,5% ден след като се съгласи да купи британското подразделение на SVB.

В еврозоната парижкият индекс CAC 40 отстъпи с 0,2% до 7 001,31 пункта, като Credit Agricole потопи стойността си с 1,4%.

Франкфуртският DAX обаче се повиши с близо 0,1% до 14 968,48 пункта, но Commerzbank потъна с 0,8%.

Roku, Roblox and other martech companies relieved by Silicon

