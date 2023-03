Втора голяма банка фалира в САЩ

Д ържавните регулатори в САЩ затвориха базираната в Ню Йорк банка „Сигничър” в неделя.

Това е третият най-голям фалит в американската банкова история, предава „Ройтерс”.

В петък фалира „Банката на силициевата долина” (SVB). Тя беше шестнадесетата по размер на активите в страната. Нейният фалит беше вторият по големина в историята на САЩ и най-големият след финансовата криза от 2008 г.

Федералната корпорация за гарантиране на депозитите (FDIC) пое контрола върху „Сигничър”, която е имала активи на стойност 110,36 милиарда долара и 88,59 милиарда долара депозити в края на миналата година.

Всички застраховани вложители на двете банки ще бъдат компенсирани и „никакви загуби няма да бъдат поети от данъкоплатците”, обявиха в съвместно изявление Министерството на финансите на САЩ и другите банкови регулатори.

Президентът на Съединените щати Джо Байдън обеща да потърси „пълна отговорност” от хората, отговорни за фалитите, уверявайки американците, че няма опасност за депозитите им:

„Твърдо съм решен да потърся пълна отговорност от виновните за тази бъркотия и да продължа усилията ни за засилване на надзора и регулирането на по-големите банки, за да не се окажем отново в такова положение”.

„Американският народ и бизнес могат да имат пълната увереност, че банковите им депозити ще бъдат на разположение, когато имат нужда от тях”, добави Байдън в Туитър.

