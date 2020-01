САЩ и Иран се приближават все повече до ръба

Д ва дни след старта на новата година, водещ хаштаг в Туитър е #WWIII – или Трета световна война. Причина за тази истерия в социалните мрежи, е отново Близкия изток и в частност – събитията в Ирак.

Един от най-мощните военни командири в Близкия изток, иранският генерал Касим Сюлеймани, беше убит в Багдад при удар с американски дрон на фона на рязка ескалация в Близкия изток след щурма от про-ирански бойци и симпатизанти на американското посолство в столицата на Ирак.

Смъртта на Касим Сюлеймани има голямо символично значение, тъй като той отговаряше единствено пред върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей.

Очаква се отговор от иранците, като той вероятно няма да е единично събитие, а отваряне на нови фронтове в Близкия изток.

САЩ убиха генерал – герой за Иран

Убийството на Сюлеймани приближава САЩ и Иран към военния сблъсък.

Касим Сюлеймани е култова личност в Иран и региона. Той не само беше един от най-важните хора в Техеран, но и основна личност в налагането на иранските интереси извън страната. Мрежата му от контакти и шпиони се изчислява на хиляди оперативни лица, а милициите, на които той осигурява политическа и икономическа подкрепа се простират от Йемен до Сирия, Ирак и Ливан. Чрез многобройните командири на тези милиции, които се отчитаха директно на Сюлеймани, той имаше контрол върху близо двеста хиляди бойци.

Breaking News: The State Department urged Americans to leave Iraq after a drone strike killed an Iranian commander in Baghdad, and officials were braced for potential retaliatory attacks. Follow live updates here.https://t.co/VxjBVsnXlH