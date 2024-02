Екипът на Навални: Алексей е бил убит в навечерието на размяната на затворници

Е кипът на Алексей Навални публикува видеозапис, в който се твърди, че руският опозиционен политик е бил умишлено убит по заповед на президента Владимир Путин в навечерието на размяна на затворници, при която той е щял да бъде освободен в замяна на убиец от Федерална служба за сигурност (ФСБ), затворен в Германия. Това съобщи Politico.

Във видеоклип в YouTube, публикуван в понеделник и озаглавен "Защо Путин уби Навални сега?", близката съюзничка на опозиционния политик Мария Певчих заяви, че след месеци лобиране за размяна на затворници с участието на Навални през пролетта на миналата година планът им бил одобрен.

"Навални трябваше да бъде на свобода през следващите дни, защото бяхме постигнали споразумение за размяната му", каза тя. Певчих добави, че руският олигарх милиардер Роман Абрамович е действал като лична връзка между западните служители и Путин при посредничеството за сделката.

От Politico уточняват, че не са успели да проверят независимо твърденията на Певчиха.

Певчих посочи, че сделката е включвала Вадим Красиков, агент на ФСБ, затворен в Германия за убийството на бивш чеченски командир през 2019 г., и "двама американски граждани". Певчих добави, че късно на 15 февруари е получила потвърждение, че такава размяна ще се осъществи, но смята, че след това Путин е променил решението си.

"След като са готови да разменят Красиков по принцип, тогава просто трябва да се отърва от разменната монета Навални. Това е абсолютно нелогично, ирационално, това е поведение на луд мафиот. Но въпросът е, че Путин е полудял от омраза към Навални", предполага Певчих.

Кремъл не коментира веднага твърденията на екипа на Навални.

На 16 февруари, ден след като Певчих публикува твърденията си, че е получил потвърждение, че сделката е "на финален етап", бе съобщено, че Навални е припаднал и е починал след разходка в наказателната колония, където е държан северно от Арктическия кръг.

Maria Pevchikh, Alexei Navalny's associate:

Navalny was killed the day after the agreement on his exchange was reached



According to Maria Pevchikh, Navalny was to be released in the coming days. The Anti-Corruption Foundation managed to agree on him being exhanged for a hitman… https://t.co/UCxq9KuSYQ pic.twitter.com/whDiFfBecd