Булка отправи предупреждение към гостите си, след като сватбена традиция едва не завърши с трагедия

Младата жена призова двойките да мислят за безопасността преди ефектните кадри за социалните мрежи

1 юни 2026, 14:36
С лед като едва не се удавя при скок в басейн по време на сватбеното тържество, американката Шелби Крофорд предупреждава други двойки да не подценяват опасностите от подобни снимки и видеа.

След като публикува в TikTok видео, на което се вижда как се бори да остане на повърхността в басейн по време на сватбеното си тържество, Шелби Крофорд започва да получава десетки съобщения. Най-шокиращото за нея не било вниманието, което клипът привлякъл, а фактът, че много хора я предупредили, че други булки действително са загинали при подобни скокове във вода с тежки сватбени рокли.

„Нямах никаква представа, че хора действително са губили живота си по този начин“, разказва 30-годишната Крофорд пред списание People.

Жителката на Чатануга споделя, че никога не е възприемала подобна постъпка като особено опасна, защото не е била сама във водата. Съпругът ѝ Кори Крофорд е скочил заедно с нея, а десетки гости на сватбата са наблюдавали случващото се от близо.

„В главата ми беше, че ако нещо се обърка, ще има кой да помогне, защото не съм сама“, казва тя.

Вместо това преживяването ѝ показало колко бързо една ситуация може да стане опасна под водата, особено когато става въпрос за тежки официални дрехи.

Само секунди след скока многобройните пластове на сватбената ѝ рокля изплували и покрили лицето ѝ, а тя не успявала да ги отмести.

„Роклята имаше много тежки пластове. Постоянно се опитвах да ги избутам от лицето си, но те веднага се връщаха обратно, защото бяха толкова тежки“, спомня си тя.

Още по-страшно за Крофорд било осъзнаването, че никой от присъстващите не е разбрал, че изпитва затруднения.

Как булка едва не се удави на сватбата си (видео)

По думите ѝ, погледната отстрани, тя изглеждала достатъчно спокойна и никой не е осъзнал какво всъщност се случва.

„Хората около вас може дори да не разберат, че се борите за въздух“, казва тя. „Сега виждам колко бързо се случва всичко и колко бързо и безшумно може да настъпи удавяне.“

Крофорд признава, че не е знаела за смъртни случаи при подобни инциденти, докато потребители не започнали да споделят истории в коментарите под видеото.

Сред случаите, привлекли широко обществено внимание, е този на канадска булка, която през 2012 година се удавила, след като влязла в река със сватбената си рокля по време на фотосесия, съобщава Irish Mirror.

Реакцията в интернет напълно променила начина, по който Крофорд гледа на зрелищните сватбени изпълнения и рисковите моменти, които често стават популярни в социалните мрежи.

Поглеждайки назад, тя смята, че еуфорията от сватбения ден е замъглила преценката ѝ.

"Тя е тиха, невидима и смъртоносна"

„Адреналинът от деня просто ни завладя“, обяснява тя. „Бяхме развълнувани и не мислехме трезво.“

Крофорд признава, че вече гледа по различен начин и на съдържанието в интернет, след като неочаквано самата тя се оказала в центъра на подобна история.

„Никога не разбирах защо хората правят глупави или опасни неща, за да станат известни в интернет“, казва тя. „Сега обаче виждам, че именно такива неща стават вирусни изключително бързо.“

Младата жена се надява други двойки да бъдат много по-внимателни, преди да предприемат подобни снимки или каскади във вода със сватбени и официални дрехи.

Нейният най-важен съвет е прост:

„Преоблечете се предварително“, казва тя. „Ние сме изключително благодарни, че всичко приключи добре, но никой момент не си заслужава риска да загубите човек, когото обичате, особено в толкова специален ден.“

Източник: people    
