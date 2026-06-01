България

Четирима нахлуха в дом в село Мъдрец в 4:00 часа сутринта, бутнаха и раниха жена

Сигнал в 4:16 сутринта прати патрулки и линейка в село Мъдрец. Криминалисти и прокуратура разплитат мотивите зад среднощна атака

1 юни 2026, 14:42
37-годишен мъж е в ареста, след като брутално нападение вдигна на крак полицията в Гълъбово в малките часове на денонощието.

Всичко започва около 04:00 часа сутринта на 30 май, когато четирима души неочаквано нахлуват в частен дом в старозагорското село Мъдрец. Изплашената 23-годишна обитателка на имота успява да подаде сигнал на телефон 112 броени минути по-късно – в 04:16 часа, съобщавайки на дежурния полицай в Районното управление в Гълъбово за ситуацията.

По думите на младата жена, неканените гости са нахлули в къщата, като един от тях е нападнал майка ѝ. Нападателят е блъснал силно 51-годишната жена и я е съборил на земята, причинявайки ѝ наранявания.

На адреса незабавно са изпратени патрулни екипи на полицията и екип на Спешна помощ. Пострадалата жена е транспортирана веднага и е настанена за лечение в университетската болница в Стара Загора. От пресцентъра на полицията уточниха, че няма опасност за живота ѝ, но тя остава под лекарско наблюдение.

Благодарение на бързите издирвателни мероприятия на служителите на реда от РУ - Гълъбово, извършителят е установен за броени часове. Задържаният е 37-годишен мъж, който е задържан за срок до 24 часа.

По случая вече е образувано досъдебно производство, а Районната прокуратура е известена за инцидента. Разследващите продължават да изясняват мотивите зад среднощното нахлуване и каква е връзката между нападателите и жертвите.

Гълъбово полиция нападение Мъдрец Стара Загора арест криминално досъдебно производство пострадала жена инцидент
Не само гиганти: Откриха фосил от най-малкия динозавър, живял някога на Земята

