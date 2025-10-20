Свят

Зеленски: Отстъпление няма да има! - защо Донбас е толкова важен за Украйна и Русия

20 октомври 2025, 11:50
О тстъпление от Донбас няма да има и позицията на Украйна по този въпрос остава непроменена, заявява президентът на Украйна Володимир Зеленски по време на среща с журналисти, предава УНИАН.

(Във видеото: Тръмп: По-голямата част от Донбас трябва да остане в руски ръце)

Той отбелязва, че Москва настоява за изтеглянето на Украйна от Донецка и Луганска област, но такова изискване е неприемливо.

Зеленски: Украйна няма да отстъпва своя територия

"Руснаците се позовават на своя така наречен референдум, проведен вече след окупацията. Това е незаконно и няма нищо общо с реалността“, коментира Зеленски.

Той отхвърля и аргументите за включването на Донбас в Конституцията на РФ.

Путин цели пълен контрол над Донбас

"Ако утре Путин внесе още нещо, пак ли ще трябва да се оттеглим от някаква територия? А ако аз вкарам в Конституцията на Украйна, например, две области на РФ, те ще се оттеглят от тези територии? Това е неработещ модел“, подчертава президентът на Украйна.

Той добавя, че въпросът за териториите, по-специално Донбас, Запорожска и Херсонска области, остава неясен.

"Руснаците вероятно имат предвид, че няма да напредват по-нататък, докато американците тълкуват това като възможно връщане на териториите на Украйна“, обяснява президентът.

Зеленски категоричен: Украйна няма да отстъпи територия на окупаторите

Президентът заявява, че по време на последните преговори не е ставало въпрос за условия относно армията, езика или "промяна на режима“, а само за териториалния въпрос. Ако обаче Украйна се съгласи с неприемливо териториално решение, съществува опасност всички по-нататъшни въпроси да продължат да се решават без нейното участие.

"Сега това не се чуваше. Но е ясно, че ако Украйна "изяде това, което й сложиха в чинията“, тоест лошо териториално решение, то всичко останало ще се опитат да решат и без нас“, коментира още Зеленски.

Президентът на Украйна също така подчертава, че Украйна няма да нарушава споразуменията, ако има реални гаранции за сигурност и прекратяване на огъня.

Зеленски: Няма да отстъпим земята си на Русия

Повод за думите на Володимир Зеленски са съобщения, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е призовал украинския си колега да направи териториални отстъпки на Русия, съобщава Reuters, позовавайки се на няколко източника, запознати с разговора.

Според агенцията срещата във Вашингтон в петък е била „напрегната“ и е оставила украинската делегация „обезкуражена“.

Каква е предисторията на спора за Донбас и защо е толкова важен?

Предисторията

В последните години Путин многократно подчертава важността на Донецк и Луганск, които се намират в украинската област Донбас. Той смята, че регионът е исторически свързан с Русия и е част от наследството на Съветския съюз. Международното право обаче е категорично - Донбас е част от Украйна. Този факт не е подлаган на съмнение дори и по съветско време. Докато полуостров Крим е прехвърлен от Русия на Украйна чак през 1954 г. от тогавашния държавен глава на Съветския съюз Никита Хрушчов - факт, който и до днес е предмет на противоречиви дискусии в Русия, областите Донецк и Луганск са били непрекъснато част от Украйна още от основаването на Украинската социалистическа съветска република през 1919 година, припомня Deutsche Welle.

Донбас обаче отдавна има силна връзка с Русия. Още през XIX в., а по-късно и по съветско време, той е индустриален център, богат на природни ресурси. С развитието на въгледобивния, стоманодобивния и химическия сектор през ХХ век тук се преселват в търсене на работа хора от целия Съветски съюз и най-вече от Русия. Затова още през 2014 г. мнозинството от населението е рускоезично.

Докато много хора в по-западните части на Украйна искат по-тесни връзки с Европейския съюз, отколкото с Кремъл, тази част от Източна Украйна по традиция поддържа тесни връзки с Москва. Бившият украински президент Виктор Янукович, който беше подкрепян от Кремъл, е роден в Донецк и именно в този регион беше и по-голямата част от неговия тогавашен електорат.

Когато през 2014 г. той беше свален от власт и избяга в Русия, Донбас се превърна в ябълка на раздора между Москва и Киев. Русия анексира Кримския полуостров, а в Източна Украйна започнаха сблъсъци. Въоръжени групи, подкрепяни с руски оръжия и паравоенни формирования, обявиха създаването на самопровъзгласилите се "народни републики" в Донецк и Луганск.

Подкрепа за Зеленски след сепаратистката война

Кремъл се беше надявал да получи широка подкрепа от страна на рускоговорящите украинци за военните си действия в тези отцепнически региони, но се оказа, че е сбъркал. Сепаратистката война в Източна Украйна подхрани недоволството на украинците срещу Кремъл. Володимир Зеленски, който е израснал, говорейки руски език, спечели президентските избори през 2019 г., включително и в предимно рускоезичните райони на Източна Украйна. А подходът му за прекратяване на конфликта там срещна широко одобрение.

Донбас беше основна тема за Путин, когато започна пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г. В телевизионна реч той оправда т.нар. "специална военна операция", като заяви, че самопровъзгласилите се народни републики са помолили Русия за помощ. Той дори заяви, че рускоезичните жители в районите на Източна Украйна са подложени на “геноцид". Твърдение, което не отговаря на истината.

Днес цялата Луганска област и около 70% от Донецк са под контрола на Кремъл. По този начин около 88% от Донбас е окупиран от Русия. Смята се, че в двата региона, които могат да се похвалят не само с богати залежи на въглища и желязна руда, но и на литий, кобалт, титан и други редкоземни метали, живеят над 4 млн. души.

Донбас е от ключово значение и за Русия, и за Украйна

Двата региона са жизненоважни за Кремъл и за поддържането на сухопътната връзка с Кримския полуостров, до който може да се стигне от руска територия само по Керченския мост.

Ако на Кремъл бъде предоставен контрол над Донбас, а фронтовата линия в областите Запорожие и Херсон бъде замразена, това на практика би означавало, че окупацията на тези области от страна на Русия ще продължи, а Крим ще стане достъпен и по суша. Украйна пък ще загуби достъп до Азовско море.

За Украйна значението на Донбас надхвърля икономическите аспекти. Правителството е създало "укрепен защитен пояс" в районите, които все още държи по фронта. Това е най-важната отбранителна линия на армията, която досега осуетява проникването на Русия в централната част на Украйна. Защитният пояс включва няколко ключови града и укрепени позиции, включително Краматорск, Славянск и Костантиновка, които Украйна упорито отбранява въпреки тежките загуби. Зад този пояс се намират откритите равнини на Централна Украйна, които иначе биха се оказали изключително лесно уязвими пред една руска офанзива.

Отказ от територии?

Затова Зеленски ще направи всичко възможно, за да не се откаже от частите на Донбас, които още са под контрола на Киев, ако не получи в замяна мащабни и надеждни гаранции за сигурност. Това при всички случаи ще бъде трудна задача. Конституцията не позволява на президента да се откаже от територии, а подобна стъпка би била и изключително непопулярна в самата Украйна. Според проучване на Киевския международен институт по социология около 75% от украинците са против това да се правят териториални отстъпки пред Русия.

Източник: Reuters/Deutsche Welle/Фокус    
Донбас Украйна Володимир Зеленски Русия Териториални отстъпки Окупация Мирни преговори Гаранции за сигурност Суверенитет Международно право
