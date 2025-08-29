Свят

Готови ли са хората в Донбас да се откажат от територии?

Руски дронове, включително такива с оптични влакна, контролират пътя, така че всяко движение е опасно

29 август 2025, 12:28
Готови ли са хората в Донбас да се откажат от територии?
Източник: БТА

Г отови ли са украинците да отстъпят територии на Русия, за да има мир?

"В никакъв случай. Днес Путин иска Донецка област, утре ще поиска Лвов, а после и Киев", казват мнозина в Донбас, съобщи Deutsche Welle.

Тук всеки ден се водят сражения: руски части се опитват да обкръжат и превземат Покровск, а украинската армия прави всичко възможно, за да отблъсква атаките им. В отбраната на тази стратегическа позиция участва и подразделението на Алексей – офицер на батальон от 14-а оперативна бригада на Националната гвардия на Украйна.

Отбраната на Покровск: пълно изтощение

Руски дронове, включително такива с оптични влакна, контролират пътя, така че всяко движение е опасно. Това затруднява изключително снабдяването на частите с провизии и боеприпаси, както и евакуацията на ранените и загиналите. "Не е възможно веднага да приберем телата от бойното поле – понякога се налага да чакаме по-благоприятни метеорологични условия, когато видимостта е по-лоша. Защото е глупаво да извадиш едно тяло, но да загубиш още десетина бойци", обяснява офицерът.

През последния месец Алексей е забелязал още една промяна в тактиката на руснаците: те влизат с мотоциклети в окупираните села, събират се по тези места, разпределят се и на малки групи тръгват към украинските позиции. "Ако успеят да се укрепят там, това е успех за тях", казва Алексей.

Докато вниманието е съсредоточено на едно място, следващата малка група се придвижва към друга позиция. "През деня имаме по 5-6 смени на позициите и нашите войници просто не смогват да ги отблъскват", допълва той.

"Неправилно е да се отстъпват територии, за да спре войната"
Руската армия е осъществила пробив на североизток от Покровск и бързо се придвижва към Добропиля. Въпреки че междувременно украинските военни освободиха няколко селища, районът е подложен на постоянен обстрел и опустява все повече - всеки ден тук евакуират хора, които бягат от руските авиобомби и дронове. "Вярвах много в преговорите, чаках всяка дата. Но сега разбирам, че това е безполезно. Вече съм отчаяна", казва Наталия от Добропиля, с която се срещаме в селище в Донецка област, превърнато в сборен пункт за евакуираните.

"Смятам, че не е правилно да отстъпим територии, за да спре войната. Въпреки че те така или иначе ни се отнемат – разрушават и унищожават всичко и няма никакви гаранции, че тази територия някога ще бъде възстановена", добавя жената. Синът ѝ е военен, бил е ранен и в момента е демобилизиран.

Татяна работи в един от медицинските пунктове по Краматорското направление. Анестезиоложката потвърждава, че украинските военни страдат от тежко изтощение. Понякога при тях докарват войници, които в продължение на месеци не са напускали бойните си позиции.

В медицинския център не се усеща нищо от това, че са започнали някакви мирни преговори. Военните медици следят новините, но се опитват да не се разсейват от събития, на които не могат да повлияят. "Надявам се на най-доброто", казва Татяна, чието внимание изцяло е насочено към оказването на помощ на пострадалите.

Украински бойци: "Няма да им позволим да минат оттук"
"Как ще се проведат преговорите, е въпрос към висшето ръководство на нашата държава. Нашата задача е да сдържаме врага и ние я изпълняваме", казва военнослужещ от 56-а мотопехотна Мариуполска бригада, участваща в отбраната на Часов Яр. Той потвърждава, че в момента украинците не изпълняват щурмови, а само отбранителни задачи: "Само отбрана, задържане на противника. Нашата задача е да не ги допуснем да напреднат даже и със 100 метра", казва военният с позивна Стингър.

По данни на Генералния щаб на украинската армия по Краматорското направление, включващо и района на Часов Яр, се извършват по около десетина нападения на ден.

Има и случаи, когато руските части успяват да пробият украинската отбранителна линия, защитавана от ротата на Стингър. Според военния офицер това се дължи на факта, че руснаците хвърлят в това направление огромни количества жива сила и оръжия, а украинците се опитват да запазят живота на войниците и когато възникне критична ситуация се изтеглят на по-безопасни позиции.

"Днес искат Донбас, а утре Лвов?"
Едновременно с настъплението на фронта руската армия засилва обстрела в тила. Преди седмица над 40 управляеми авиационни бомби поразиха цели в района на Краматорск - най-големия от градовете в Донецка област, които остават под украински контрол. Трима души бяха ранени. След руски обстрел беше разрушена и пететажна сграда в центъра на града – тогава загинаха шестима души, 11 бяха ранени.

Пенсионерката Валентина, чиято дъщеря е пострадала при обстрела, не вярва, че войната може да приключи с мирни преговори. "В същия ден, 15 август, когато започнаха преговорите (срещата между Путин и Тръмп в Аляска – бел. ред.), обстрелваха Славянск, където живее другата ми дъщеря. Какви мирни преговори са това?", възмущава се възрастната жена.

Жителите на Краматорск, с които ДВ разговаря, в по-голямата си част не подкрепят териториални отстъпки в замяна на прекратяване на огъня. "Днес той иска Донецка област, утре ще каже да му дадем Лвовска област, а след седмица може да поиска и Киев", посочва пенсионерът Олег. "В никакъв случай", отговаря пенсионерката Зоя. "Аз съм украинка, обичам Донбас. Колко кръв вече бе пролята, колко хора загинаха... И моят син воюва."

Василий, мъж на средна възраст, разсъждава така: "Защо ни е нужна тази област, ако толкова много хора са загинали? Били ли сте на линията на сблъсъка? Аз дойдох оттам - всичко е разрушено, вече няма нищо."

Заедно със съпругата си той е напуснал родното си село в Константиновския район, към което настъпва руската армия. "На Путин не може да се вярва", продължава Василий. "Не знам какво трябва да направи светът, за да спре това. Знам, че на Зеленски му е трудно, много трудно. Това е много сериозно решение."

Местните жители се затрудняват да отговорят на въпроса какви гаранции могат да предпазят Украйна от повторна руска агресия. "Нашата гаранция за сигурност е във военното ни присъствие на цялата територия на страната", казва пенсионерът Николай. А Светлана, жена на средна възраст, не вярва в силата на каквито и да било гаранции. "Защото не съм видяла реална подкрепа за войната", казва тя.

"За какво умряха толкова много момчета!?"
Ярослав е млад украинец, който следи преговорите. "Много мислех за това", казва той за териториалните отстъпки. "Но стигнах до извода, че лично аз не съм готов да се откажа от Краматорск и Донецка област. Защото за какво тогава загинаха толкова много момчета в Донбас?".

В същото време Ярослав признава, че мирните преговори са неизбежни. "Всяка война завършва с преговори. Който не познава историята си, е обречен историята да се повтори", казва младият мъж.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Последвайте ни

По темата

Мирослав Рашков е новият главен секретар на МВР

Мирослав Рашков е новият главен секретар на МВР

Неразгадана мистерия: Фермер изчезна и се появи три десетилетия по-късно

Неразгадана мистерия: Фермер изчезна и се появи три десетилетия по-късно

Жена се удави в морето в Слънчев бряг

Жена се удави в морето в Слънчев бряг

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Volkswagen най-накрая може да даде на върховния Golf по-голям двигател

Volkswagen най-накрая може да даде на върховния Golf по-голям двигател

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 3 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 3 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 2 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 3 дни

Виц на деня

– Госпожо, знаете ли защо ви спирам? – За да ми кажете, че съм прекрасна и че карам като професионалист?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заради шарката по животните: Засилени проверки на БАБХ и полицията в Хасковско

Заради шарката по животните: Засилени проверки на БАБХ и полицията в Хасковско

България Преди 23 минути

Една от мерките е забрана за транспорт на животни, освен ако те не са за клане

Орландо Блум разкри „ужасните“ странични ефекти от бързата загуба на 22 кг

Орландо Блум разкри „ужасните“ странични ефекти от бързата загуба на 22 кг

Любопитно Преди 33 минути

Блум се е хранил само с риба тон и краставица, докато се подготвял за снимките на филма "The Cut"

Русия атакува Днепропетровска област, има жертви и ранени

Русия атакува Днепропетровска област, има жертви и ранени

Свят Преди 1 час

Повредени са пожарна станция и инфраструктурен обект

<p>Принц Хари ще се срещне&nbsp;с крал Чарлз, Уилям отхвърлил поканата</p>

Източник: Принц Хари ще се срещне с крал Чарлз в Лондон за първи път от 20 месеца

Любопитно Преди 1 час

Хари ще бъде в Лондон на 8 септември за третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II, като ще присъства и на наградите WellChild

МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари

МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари

България Преди 1 час

В нея ще участват полицейски служители от ГДНП, ГДБОП, както и от други български институции и служби

След скандал: 22-годишен преби съпругата си във Великотърновско

След скандал: 22-годишен преби съпругата си във Великотърновско

България Преди 1 час

Мъжът е задържан за срок до 24 часа

Защо Уилям и Кейт никога няма да заживеят в Бъкингамския дворец

Защо Уилям и Кейт никога няма да заживеят в Бъкингамския дворец

Любопитно Преди 1 час

43-годишният принц Уилям планира да остане в собствения си дом – по подобие на баща си, крал Чарлз

Ненаситният апетит на кралица Виктория за храна и секс

Ненаситният апетит на кралица Виктория за храна и секс

Любопитно Преди 2 часа

Какво е яла кралица Виктория и кои са били някои от любимите ѝ храни

19-годишна е осъдена условно за хакване на Facebook профил

19-годишна е осъдена условно за хакване на Facebook профил

България Преди 2 часа

Девойката ще търпи и наказание „обществено порицание“

<p>Пожар изпепели къщи в град Сърница</p>

Пожар изпепели къщи в град Сърница

България Преди 2 часа

Напълно са изпепелени 3 къщи, други три са с изгорели покриви

Тейлър Суифт върна на мода забравения диамант „Old Mine Cut“, какво трябва да знаете

Тейлър Суифт върна на мода забравения диамант „Old Mine Cut“, какво трябва да знаете

Любопитно Преди 2 часа

В рамките само на едно денонощие този камък се превърна в най-коментирания бижутерски акцент онлайн

Доживотна присъда за мъж, отровил жена си с витамини с олово

Доживотна присъда за мъж, отровил жена си с витамини с олово

Свят Преди 2 часа

Обвиняемият е давал отровни хранителни добавки на съпругата си в продължение на месеци

.

Как спиране на тока доведе Ню Йорк до пълно спиране

Свят Преди 2 часа

В един зноен летен следобед колосална повреда в електропреносната мрежа разкъса взаимосвързаните енергийни системи на САЩ и Канада

<p>&quot;Историческа победа&nbsp;за американската индустрия&quot;</p>

Окончателно: САЩ вече обмитяват и пратки с ниска стойност

Свят Преди 2 часа

Временната фиксирана ставка за ЕС е 80 долара

<p>Стрелецът от Минеаполис бил обсебен от идеята да убива деца</p>

Стрелецът от Минеаполис бил обсебен от идеята да убива деца

Свят Преди 3 часа

„Тук това е модел. Вече не е случайна трагедия. Казах на съпругата си, че всяка сутрин, когато оставяме децата си, не знаем дали ще се върнат живи“, казва един баща, чиято 11-годишна дъщеря е била в църквата по време на стрелбата

Вагон от бързия влак Бургас - София дерайлира малко преди Стара Загора

Вагон от бързия влак Бургас - София дерайлира малко преди Стара Загора

България Преди 3 часа

По първоначална информация от релсите е излязъл само първият вагон

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
1

Захлаждане в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Пръскат за борова процесионка в Родопите

sinoptik.bg

След близо 2 години: Принц Хари ще се срещне с крал Чарлз в Лондон

Edna.bg

Внимавайте! Кафе с лимон за отслабване

Edna.bg

Стоичков разкри трите си любими мача за България

Gong.bg

Ето каква неустойка ще вземе Моуриньо от Фенербахче

Gong.bg

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Nova.bg

Президентът подписа указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Nova.bg