Заради съмнение за холера: Блокираха круизен кораб в открито море

К руизният кораб „Norwegian Dawn“, на борда на който има около 2200 пътници и 1000 души екипаж, безцелно се носи в открито море, след като властите на Мавриций решиха да блокират кораба, за да избегнат всякакви рискове за здравето.

Най-малко 15 души - 14 пътници и един член на екипажа - са в изолация с повръщане и диария.

Пътничка на кораба заяви, че на пасажерите е било казано, че на борда може да има холера и че ако тя се потвърди, може да бъдат поставени под карантина за срок до десет дни.

„Можете да си представите, че атмосферата сред хората не е приятна", каза холандската туристка Естер Вердаас.

"Изпускат се полети, хората са загубили пари за резервирани хотели в Мавриций. Гостите са ядосани, разбунтувани, тъжни. Това, разбира се, са луксозни проблеми. Но това, което намирам за трудно, е, че толкова много неща са неясни. Можем ли да се върнем у дома? Кога? Как? Откъде ще вземем билети?"

Norwegian Dawn is being investigated for potential cholera outbreak in Africa: https://t.co/TufTHmTSG4 #cruise #travel #cruiseblog #cruiselife #cruisenews #norwegiancruise #norwegiandawn #africa

Вердаас обясни пред регионалния нидерландски вестник BN DeStem, че "нещастието е започнало", когато е трябвало да акостират на Реюнион в събота, но властите там са им отказали.

"Решението да не се разреши достъпът на круизния кораб до кея беше взето, за да се избегнат всякакви рискове за здравето", заявиха от пристанищната администрация на Мавриций.

"Здравето и безопасността на пътниците, както и на страната като цяло, са от първостепенно значение за властите", допълниха, без да се дават подробности за естеството на здравния риск.

The Mauritius Ports Authority (MPA) has denied entry to the cruise ship "Norwegian Dawn" due to concerns about passenger health. Reports indicate passengers on board were experiencing a stomach illness.https://t.co/ZD9efhoFEd