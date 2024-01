Icon of the Seas: Най-големият круизен кораб в света започва първото си плаване

О т днес най-големият круизен кораб в света започва първото си плаване, като вдига котва от пристанището на Маями, предаде Асошиейтед прес.

Корабът "Айкон ъв дъ Сийс" (Icon of the Seas) на “Ройъл Карибиън” (Royal Caribbean), който е дълъг около 365 метра от носа до кърмата, напуска Южна Флорида за първото си седемдневно пътуване из тропиците. Корабът беше официално кръстен във вторник с помощта на футболната легенда Лионел Меси и неговите съотборници от "Интер Маями".

Welcome aboard Icon of the Seas, the world's biggest cruise ship via Royal Caribbean. https://t.co/xFomWi1FJj pic.twitter.com/paio7xzwK3

"Айкон ъв дъ Сийс" е кулминация на повече от 50 години мечти, иновации и изпълнение на нашата мисия - да предоставим най-добрите ваканционни преживявания в света по отговорен начин", заяви по-рано тази седмица президентът и главен изпълнителен директор на “Ройъл Карибиън Груп” Джейсън Либърти. "Това е най-добрата семейна ваканция за няколко поколения, която завинаги променя статуквото във фамилните пътувания и сбъдва мечтите за почивка на всички възрасти на борда."

Royal Caribbean’s newly christened Icon of the Seas is filled with energy-efficient technology. But some climate experts say the biggest challenge with a ship that can accommodate nearly 8,000 people is its size.https://t.co/aCgQRe2XgN