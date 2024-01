С 5 пъти по-голям бруто тонаж от „Титаник”: Най-големият круизен кораб тръгва на първо плаване

С ветът видя Icon of the Seas още през 2022 г., но първият му круиз потегля след седмица (на 27 януари от Маями), което е добър повод да разкажем някои любопитни факта за най-големия круизен кораб в света.

Корабът е с 258 800 бруто регистър тона, което е над 5 пъти повече от бруто тонажа на „Титаник” (46 329). По този начин той измества досегашния първенец Wonder of the Seas, също собственост на Royal Caribbean.

Icon of the Seas: Мегакорабът, който е готов да отплава

За да е ясно за какви размери говорим, ще кажем, че „Иконата” е дълъг 365 метра (почти 4 пъти по-дълъг от Статуята на свободата, 93 м) и е широк 48 метра. Той може да превозва 5610 гости, екипажът е 2350 човека. Каютите за гостите са 1805 (разделени на 28 категории), разположени на 18 палуби (общият им брой е 20). Всичките 7 пързалки (за всеки ден от седмицата) са рекордьори, рекордно висок е и вътрешният водопад – 17 метра.

Източник: Royal Caribbean

Всичко това си има цена: тя възлиза на над $2 млрд., но едва ли тя ще е проблем за оператора, чийто изпълнителен директор определи Icon of the Seas като „най-продавания кораб в историята на Royal Caribbean”. Продажбите за 7-дневните круизи (от Маями към Мексико, Хондурас, Бахамите и обратно) са започнали още през октомври 2022 г., първият курс ще потегли на 27 януари 2024 г. Най-евтиният билет започва от $1751, престоят в луксозна каюта започва от $4009. Богаташите могат да се радват на Ultimate Family Townhouse – триетажен мезонет за $100 000 на седмица. Royal Loft предлага две спални, джакузи и голям балкон за $40 000. В момента се продават круизи за 2025 и 2026 г.

Източник: Royal Caribbean

За изхранването и приятното изкарване на гостите има 40 ресторанта, бара и лоунджа.

Кварталът Surfside (един от осемте) вероятно ще се превърне в притегателна сила за младите семейства. Това пространство, подобно на крайбрежна алея, има въртележка, детска зона за водни игри и други забавления.

Източник: Royal Caribbean

Royal Caribbean рекламира аквапарка в квартал Thrill Island като най-големия на круизен кораб. Ако това не е достатъчно, операторът казва, че една от неговите 6 водни пързалки ще бъде и най-високата на вода. Корабът разполага и със 7 басейна, включително „висящ” инфинити вариант, както и най-големият бесайн на вода с 40 000 галона. Вместо типичната централна палуба с басейни, тук те са разпръснати в различни части на кораба.

Източник: Royal Caribbean

Атракцията Crown's Edge е за търсачите на адреналин. Това въже, на което смелчаците увисват на 45 м над водата, не е за хора със слаби сърца. Подобно на много круизни кораби, Icon има симулатор за сърф, стена за скално катерене и игрище за мини голф.

Подобно на други кораби на Royal Caribbean, развлеченията на борда включват шоу във водния театър AquaDome. Корабът разполага и с ледена пързалка за представления на лед в морето. И с много, много други неща.