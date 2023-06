Хвърчащи шезлонги и чадъри: Странна буря връхлетя пасажерите на круизен кораб

С транна буря удря круизният кораб на Royal Caribbean, а драматично видео запечатва момента, в който паникьосани пътници бягат, за да спасят живота си на борда му.

Мебели хвърчат на палубата, докато корабът се подготвя да напусне пристанище във Флорида, се вижда от споделените в социалните мрежи кадри.

📸: Independence of the Seas

Корабът Independence of the Seas се готвил да потегли от Порт Канаверал за Бахамите около 16:00 ч. на 16 юни, когато проливен дъжд и силен вятър връхлетели 15-палубния, дълъг 1112 фута кораб.

"Просто една забавна вечер при напускането на Порт Канаверал миналия петък. Никакво съобщение от капитана преди или след това, също така и случилото се не се споменава. Просто се преструваме, че не се е случило, предполагам", публикува потребителят на TikTok Lucassparrow1110.

Спароу също така публикува в Twitter потресаващи кадри, на които се вижда как на кораба хвърчат столове и чадъри, докато крещящите пътници търсят убежище от бурята, а няколко души дори се плъзгат по брулена от вятъра пътека.

"Вместо да казвате на хората да се качат на горната палуба, когато има предупреждение за силна гръмотевична буря, може би трябва да сте по-загрижени за гостите и служителите си и да кажете да влязат вътре", написа той.

Instead of telling people to come up to the top deck when we have a severe thunderstorm warning, maybe you should be more worried about your guests and employees and tell them to get inside. #royalcaribbean #mikesweatherpage #independenceoftheseas #dobetter #portcanaveral

В един момент от видеото се вижда как шезлонг минава на сантиметри от жена, която носи дете.

Джен Стансил, която е заснела кадри от навлизането на бурята, разказва пред Fox 35 Orlando: "Просто стана лудост. Приличаше на сцена от филма "Туистър" - точно това си помислих, защото виждате тези столове да летят във въздуха".

Джери Пайк, местен фотограф, който по време на избухването на бурята е седял в автомобила си в Jetty Park, също публикува видео от бурята.

"Това е гледката ми към Independence of the Seas, когато започна да се блъска от силния вятър, докато се опитваше да се обърне, за да напусне пристанището", казва Пайк в Twitter.

The Carnival Liberty departs Port Canaveral ahead of the impending storm as Independence of the Seas starts to undock in the background.

"Можете да видите дъждовната линия, която се насочва към нас, а малко след това Independence of the Seas напълно изчезна от полезрението заради дъжда", добавя той.

Huge shelf cloud encroaching on Cape Canaveral SFS and KSC this afternoon

Метеорологът на Fox 35 съобщил, че в разгара на бурята ветровете са достигнали от 55 до 60 мили в час.

"Independence of the Seas просто беше блъскан от ветровете, докато се опитваше да се оттласне от кея. След това беше покрит от сивия облак на дъжда и не можехме да видим повече от 20 метра през прозореца", разказва Пийк пред Insider.

Кайли Коул, агент от туристическа агенция Boardwalk, изразил загриженост относно начина, по който Royal Caribbean се е справил с инцидента.

"Винаги има нещо, което може да се направи, освен да се оставят гостите и пътниците да бъдат обляти от дъжд и да се намират в средата на бурята", казва Коул пред Fox 35.

"Това можеше да съсипе преживяването на някого, който никога повече няма да предприеме круиз", добави туристическият агент.

В изявление, изпратено до новинарския канал, компанията заявила, че "Independence of the seas" се сблъска с внезапен порив на силен вятър. Това продължи за кратък период от време и не е имало сериозни наранявания на нашите гости или екипаж..."

While there were some injuries from sailing into the storm, Royal Caribbean claimed none were serious. #IndependenceOfTheSeas

Съобщава се, че корабът е пристигнал благополучно на Коко Кай, остров на около 55 мили северно от Насау.