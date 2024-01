Двойка продаде цялото си имущество, за да живее на круизен кораб

Д жон и Мелъди Хенеси планират да прекарат остатъка от живота си в обиколки на света - и смятат, че това може да бъде по-евтино от живота им на сушата.

Двойката, родом от Флорида, продава почти всичко, което притежава преди три години, включително основния си бизнес и дома си, и купува кемпер, за да пътува из Съединените щати, съобщава Sky News.

Двойката се натъква на реклама във Facebook, която предлага 274-дневен круиз. Така Джон, на 76 и Мелъди, на 64 решават да се впуснат в ново приключение. Двойката в момента обикаля Доминиканската република като част от последното от поредица дългосрочни плавания, които ги отведоха до Австралия, Нова Зеландия и Южния Пасифик.

Те разказват, че новият им живот е по-вълнуващ, но и по-евтин.

„Сега имаме сметки за телефон и разходи на кораба, както и няколко кредитни карти“, казва Джон.

„Вече нямаме ипотека или разходи за жилища. Нямаме застраховка на превозни средства, имуществена застраховка или сметки за комунални услуги. Сигурни сме, че животът на круиз е по-евтин от обичайното ежедневие”, допълва той.

В момента животът им е планиран. Те са резервирали пътувания до декември 2024 г., съобщава Sky News.

Скоро те ще се настанят за по-постоянно пребиваване на жилищния круизен кораб на Villa Vie - един от първите по рода си - където цели 30% от хората на борда ще бъдат постоянни жители. Корабът ще обикаля света на всеки три години, но животът на борда на Villa Vie няма да е евтин.

