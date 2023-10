Заради липса на места: Оставят на свобода изнасилвачи и крадци във Великобритания

И знасилвачите и крадците ще избегнат затвора, тъй като в затворите няма място според фарса на торите. На съдиите е наредено да отлагат произнасянето на присъди от следващата седмица в отчаян опит да намалят броя на затворниците, докато министрите обмислят възможността за ранно освобождаване на престъпниците.

Изнасилвачите и крадците ще избегнат незабавното изпращане в затвора, защото в страната липсват места в затворите. На съдиите беше наредено да отлагат произнасянето на присъди от следващата седмица в отчаян опит да намалят броя на затворниците.

Лорд Едис, висш председател на съда в Англия и Уелс, предложи да се отложат изслушванията на престъпници, които в момента са под гаранция, поради опасения, че няма да има място за тях, ако получат присъда в затвора. The Times съобщава, че министрите обмислят и възможността за предсрочно освобождаване на затворници, за да се облекчи ситуацията.

Лейбъристите заявиха, че е "абсолютно осъдително обвинение за състоянието на нашите затвори, че това правителство на торите не е в състояние нито да вкара престъпниците в затвора, нито да ги задържи там". Министърът на правосъдието в сянка Шабана Махмуд заяви: "Затворите са пренаселени и са се превърнали в развъдник на още по-голяма престъпност. Правителството неведнъж е било предупреждавано за предизвикателствата, свързани с броя и условията в затворите. Това, че след 13 години управление те не са направили нищо, за да се справят с този проблем, е ужасен провал от тяхна страна."

Starting next week, convicted rapists in the UK will be SPARED JAIL in an apparent effort to combat prison overcrowding.



“We have been told that this is a short-term measure, but nobody knows what that means," one judge said.https://t.co/bpuaLWMKRA