Ерата "Subway" приключи: Историята на най-голямата семейна верига за сандвичи в света

О т скромно начало и даване на 1000 долара до 37 хил. обекта и продажба за почти 10 млрд. долара - ето това е необикновената история на най-голямата семейна верига за сандвичи в света "Subway". Нека разгледаме как е започнало всичко:

През 1964 г. Фред ДеЛука е 17-годишен студент по медицина, който работи в магазин за железария, за да си плати обучението в колежа. Осъзнавайки, че не печели достатъчно за нуждите си, той попитал семейния приятел Питър Бък дали има някакви ярки идеи за печелене на пари.

По-късно той си спомня: "Пийт каза: "Защо не отвориш магазин за сандвичи с подводници? Ще продаваш страхотни сандвичи и хората ще идват".

Д-р Бък - ядрен физик с докторска степен - направил нещо повече от това да даде съвет. Той дава на г-н ДеЛука заем от 1000 долара, за да отвори магазин в Бриджпорт, Кънектикът.

Това е скромното начало на Subway, сега осмата по големина верига за бързо хранене в света, която тази седмица беше купена от частната инвестиционна компания Roark Capital за сума, която се смята, че е около 9,6 милиарда долара (7,6 милиарда паунда).

Първият магазин, открит на 28 август 1964 г., се нарича Pete's Super Submarines и се рекламира с лозунга: "Опитайте една заради Пийт!" Началото е летящо.

Г-н ДеЛука, син на работник във фабриката, разказва пред "Чикаго Трибюн" през 1985 г.: "През първия ден свършихме всички съставки и продадохме 312 сандвича; дълги до метър субпродукти със сирене, шунка, салам и различни зеленчуци. Бях свършил чудесна работа по промоцията."

Скоро обаче двойката осъзнава, че мястото на магазина не е идеално.

Subway on Thursday ended its drawn-out auction to sell the family-owned sandwich chain by agreeing to a a $9.6 billion deal with the private equity firm that owns Dunkin’ Brands. https://t.co/8m1o15T9Jz pic.twitter.com/ouKWeStsjw — New York Post (@nypost) August 24, 2023

Г-н ДеЛука си спомня: "Избрах ужасно място. Хората не се върнаха".

"Срещахме се в понеделник вечер и обсъждахме как се справяме. В една понеделнишка вечер през февруари се срещнахме, след като бяхме продали седем сандвича.

"Това беше по един сандвич за всеки служител".

В този момент двойката взема смело решение. Вместо да затворят магазина, те избират да отворят втори в съседния град Феърфийлд, като се аргументират, че вторият ще помогне да се рекламира съществуването на първия.

Роденият в Бруклин г-н ДеЛука, който в детството си е проявил предприемачески нюх, продавайки комикси на приятелите си, продължава: "Изградихме магазина с помощта на кредит от доставчика. Мисля, че на доставчиците им хареса идеята да работят със 17-годишно момче.

"Отворихме новия магазин през май и двата магазина започнаха да се развиват."

Скоро след това се появява и трети - и работейки по 50 часа седмично в магазините, г-н ДеЛука се преориентира от медицинското училище към по-малко трудоемката психология, по която в крайна сметка получава квалификация.

След отварянето на четвъртия магазин през 1967 г. двамата съкращават името на фирмата, което вече е променено на Pete's Subway, на Subway.

След това двойката си поставя за цел да достигне 32 обекта през първото десетилетие на бизнеса си, но след осем години те достигат само 16.

Това повлиява на следващото им важно решение, а именно да започнат да продават франчайзи по подобие на успеха на McDonald's.

В знак на благодарност за своя произход те наричат франчайзодателя Doctor's Associates. Това се оказва ход, който проправя пътя към експлозивния растеж на веригата.

През 1978 г. Subway открива стотния си магазин, а само три години по-късно, през 1981 г., - двестагодишния. Понастоящем тя има около 37 000 обекта по целия свят.

- Subway Sold



I didn't realize anyone bought these "sandwiches" still but private-equity firm, Roark Capital, bought Subway for a reported $9B.



The ended decades of family ownership.



Wen Jared comeback? pic.twitter.com/KpX8LG7Ju0 — Wajda (@WajdaNFT) August 25, 2023

Проблеми на върха

Бизнесът издига двойката до милиардерски статус, но г-н ДеЛука умира от левкемия на 67-годишна възраст през 2015 г.

Сестра му Сюзън Греко, която е била ръководител на оперативния отдел и на отдела за научноизследователска и развойна дейност, поема управлението на компанията.

Дотогава обаче Subway намалява броя на служителите си.

Годишните продажби достигнаха най-високата си стойност от 18 млрд. долара (14,2 млрд. паунда) през 2012 г. и започнаха да се свиват на фона на признаците, че вътрешният пазар в САЩ се е наситил след агресивното разрастване, което изправи на нокти някои от конкурентите му.

По-бързи конкуренти, като Chipotle и Chick-fil-A, му отнеха пазарен дял в САЩ, а освен това имаше и редица неприятни спорове с франчайзополучатели.

Междувременно Джаред Фогъл, който беше водещ в рекламите на компанията в продължение на повече от десетилетие, беше вкаран в затвора през 2016 г. след скандал с детска порнография.

Г-жа Греко не успя да спре упадъка и не ѝ помогна фактът, че през 2017 г. д-р Бък заяви пред "Ню Йорк Поуст", че след като я познава от детството ѝ, никога не е виждал в нея "наследник" на г-н ДеЛука.

През 2019 г. тя предаде ръководството на Джон Чидси, първият главен изпълнителен директор на Subway извън двете семейства.

Г-н Чидси, бивш изпълнителен директор на Burger King, затвори нерентабилни обекти, промени менютата, похарчи повече средства за реклама и насочи Subway към онлайн продажбите, като му помогна да се справи с блокирането на COVID и последвалия недостиг на работна ръка - плюс инфлацията на цените на храните, последвала повторното отваряне на световната икономика след края на пандемията.

The first Subway store, which opened in 1965 in Bridgeport, Connecticut, had a simplistic and straightforward design. It featured a simple counter with a menu board above it, where customers could customize their sandwiches. #first #subway #simpledesign #eatfresh pic.twitter.com/S1r6cGuGp2 — SoCalSubway (@socalsubway) August 27, 2023

През 2022 г. за първи път от десетилетие насам компанията се върна към ръст на продажбите.

Какво може да означава продажбата за бъдещето

Поводът за продажбата тази седмица дойде през ноември 2021 г., когато д-р Бък, известен с това, че е консумирал по пет сандвича Subway седмично, почина на 90-годишна възраст и остави дела си в бизнеса на своята благотворителна фондация.

Въпреки това компанията потвърди, че проучва възможността за продажба, едва през януари тази година.

Постъпленията от продажбата ще бъдат разпределени поравно между фондацията на Питър и Кармен Лучия Бък, както и между вдовицата на г-н ДеЛука - Елизабет, която според съобщенията е наследила целия дял на покойния си съпруг.

Роарк има богат опит на пазара за бързо хранене и ресторанти. Дружествата, които е подкрепила, притежават редица други предприятия в този сектор, включително Dunkin' Donuts и веригата за бургери Arby's.

Г-н Чидси заяви пред The Wall Street Journal тази седмица, че Subway ще се управлява отделно от другите ресторантьорски предприятия на Roark.

Той заяви пред вестника: "Те разбират нашия бизнес. От гледна точка на семейството това беше убедителна оферта, която според мен е изгодна за всички."

Г-н Чидси заяви, че под собствеността на Roark разширяването на Subway ще бъде отново на дневен ред.

Компанията е подписала редица договори с международни франчайзополучатели, чрез които цели да открие около 9000 ресторанта, включително 4000 само в Китай през следващите две десетилетия.

Той заяви пред WSJ, че Subway може да се разрасне до около 60 000 обекта по целия свят, като навлезе в нови страни, в които досега не е навлизал, и се конкурира в по-широката ресторантьорска индустрия.

Всичко това е много далеч от романтичното начало на Subway.