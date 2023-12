Започват преговори за членство на Украйна и Молдова в ЕС

Е вропейският съвет обяви начало на преговорите за влизане на Украйна и Молдова в ЕС, предаде АФП.

Украинският президент Володимир Зеленски приветства решението и го обяви за "победа за Украйна и за цяла Европа. Победа, която мотивира, вдъхновява и укрепва".

Същевременно Грузия получи статут на кандидат-член, а Босна и Херцеговина ще могат да започнат преговори при изпълнение на всички препоръки зададени от съюза.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, домакин на срещата на върха на ЕС, обяви споразумението в публикация в социалните мрежи, като го нарече: "Ясен сигнал за надежда за техните народи и за нашия континент".

