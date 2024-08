Ясни са плановете за честването на 100-ия юбилей на кралица Елизабет през 2026 г.

П лановете за отбелязване на 100-годишнината от рождението на кралица Елизабет през 2026 г. са в разцвет.

Благотворителната организация Royal Parks обяви на 6 август, че е дадено разрешение за планиране на нова градина в парка Regent's в Лондон, която да отбележи живота на кралица Елизабет. Майката на крал Чарлз е най-дълго управлявалият монарх в британската история, когато умира през септември 2022 г. на 96-годишна възраст и щеше да навърши 100 години през април 2026 г.

"В момента се работи по превръщането на изоставения разсадник за растения в сърцето на „Риджънтс парк“ в красива градина с площ от два акра, която ще бъде открита през 2026 г., за да се отбележи годината, в която покойната кралица щеше да навърши 100 години", се казва в изявление на Кралските паркове.

"Основните характеристики на градината ще включват кръгово езеро, което ще подобри местообитанията на дивата природа, централна алея с достъпна платформа над езерото и оживена цветна градина, представяща видове, значими за покойната кралица", се казва още в съобщението.

Във видеоклип, в който се подчертава какво се случва зад кулисите, старши мениджърът на ландшафтните проекти Матю Халсал обяснява, че неизползваното пространство за отглеждане на растения се превръща в градината, "превръщайки сивото в зелено".

