Крал Чарлз отбеляза 98-ия посмъртен рожден ден на кралица Елизабет

К рал Чарлз III и кралица Камила отбелязаха 98-ия рожден ден на кралица Елизабет на църковна служба.

Кралските особи бяха заснети на излизане от църква близо до замъка Балморал в Шотландия.

Покойната кралица Елизабет беше споменавана в социалните медии през целия ден.

Бившата снаха на Елизабет, Сара Фъргюсън, публикува възпоменание в Instagram.

"Днес си спомняме за Нейно покойно величество кралица Елизабет II на това, което щеше да бъде нейният 98-и рожден ден", написа 64-годишната херцогиня на Йорк заедно със снимка на бившата кралица.

"Благодаря ти за всичко, на което ни научи, за това, че беше непоколебим лидер и скъп приятел. Много ни липсваш."

Официалният акаунт в Инстаграм на Уестминърското абатство, където се провеждат коронацията на Елизабет през 1952 г. и нейното погребение, също отбеляза деня.

"Спомняме си за Нейно покойно величество кралица Елизабет II, която е родена през 1926 г.", гласеше изявлението в Instagram. "Душите на праведните са в ръцете на Бога."

Пистата "Аскот", която е домакин на прочутото състезание "Роял Аскот", също отбеляза посмъртния рожден ден на кралицата, като публикува видео, на което запалената по ездата кралица приветства коня си за победата в състезанието за Златната купа през 2013 г.

"Днес, в чест на това, което щеше да бъде рожденият ден на кралица Елизабет II, с удоволствие поглеждаме назад към завладяващата победа на Естимейт за Голд Къп в #RoyalAscot. Чиста радост", гласеше постът на X.

Today, in honour of what would have been Queen Elizabeth II's birthday, we look back with delight on Estimate's captivating Gold Cup win at #RoyalAscot. Pure jubilation. pic.twitter.com/BVjazUIpCF