Детските рокли на кралица Елизабет и сестра ѝ се предлагат на търг

Н а пръв поглед те изглеждат като колекция от обикновени рокли с протрити краища, които свидетелстват за много славни часове, прекарани в игри навън. Комплектът от шест смачкани рокли не подсказва, че са нещо специално.

Но някога те са били носени от младата принцеса Елизабет и сестра ѝ, когато за тях се е грижила любимата им бавачка Клара Найт - и сега са обявени за продажба.

Дрехите ще бъдат продадени за повече от 12 000 паунда на търг на аукционна къща Kerry Taylor Auctions в Бермондси, Южен Лондон, през юни.

