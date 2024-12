Закъснения и отменени полети в САЩ заради лошото време

Х иляди полети се изпълняват със закъснение, а стотици са отменени в САЩ заради вълната от лошо време в югоизточните и западните щати, а най-малко двама души загинаха, след като серия от торнада удариха щатите Тексас и Мисисипи, съобщават световните агенции.

Един човек е загинал, а още четирима са ранени, след като най-малко шест торнада засегнаха в събота района на град Хюстън в щата Тексас, предаде Асошиейтед прес. По-късно агенцията съобщи за още една жертва и двама ранени от торнадо в щата Мисисипи.

Thousands of flights delayed across the US, one dead in deadly tornado as storms hit holiday travelers - Reuters https://t.co/7wVrywUMoj