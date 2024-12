Отмениха десетки полети от Сараево заради мръсен въздух

В Сараево въздухът стана толкова мръсен, че на летището отмениха полети. Швейцарската компания IQAir, която мери качеството му в реално време, го определи като „много нездравословен” с рейтинг 225. Това постави босненската столица на трето място сред градовете с най-мръсен въздух в света, съобщава NOVA.

Flights grounded and people advised to stay indoors as thick blanket of smog engulfs Bosnia's capital of Sarajevo as residents try to cope with toxic airhttps://t.co/T7CpUFdnSz pic.twitter.com/yygqFWFylm