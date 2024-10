Отменени полети и много щети: Тайфунът "Кун Рей" връхлетя Тайван

М ощният тайфун "Кун Рей" връхлетя днес Тайван с проливни дъждове и бурни ветрове, като причини смъртта на най-малко един човек, а 205 бяха ранени, предаде ДПА, като се позова на Централния оперативен център за извънредни ситуации (CEOC).

Ein Super-Taifun hat Taiwan heimgesucht und mindestens einen Toten sowie über 200 Verletzte gefordert. «Kong-rey» traf mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 184 km/h auf Land und verursachte erhebliche Schäden. https://t.co/Ebi1DZGe8F — Blick  (@Blickch) October 31, 2024

С радиус над 320 км, "Кун Рей" е най-големият тайфун, преминавал над Тайван през последните почти три десетилетия. Тайфунът "Херб" през 1996 г. беше с радиус над 300 км.

По данни на Централната метеорологична администрация (ЦМА) "Кун Рей" е навлязъл в източната част на Тайван днес в следобедните часове.

🚨🇹🇼#BREAKING | UPDATE

SUPER TYPHOON KONG-RAY IS SLAMMING INTO TAIWAN WITH 180 MPH WINDS AND BRINGING 10

INCHES OF RAIN 🌧️ 🌀🌪️⚠️ pic.twitter.com/X2izCjnOiD — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) October 31, 2024

В централната част на Тайван правителството на окръг Нантоу съобщи, че пикап е бил смазан от крайпътно дърво. След инцидента 56-годишна жена е била откарана в болница, но следобед е обявена за мъртва.

Междувременно по данни на CEOC 205 души на територията на острова са били ранени при произшествия, свързани с тайфуна.

Super Typhoon Kong-rey made landfall in Chenggong Township on the east coast of Taiwan island on Thursday afternoon, with gusts reaching up to 63 meters per second, surpassing Category 17. https://t.co/AlARE2AbUT pic.twitter.com/ERzPHQhyl7 — CCTV+ (@CCTV_Plus) October 31, 2024

Властите съобщават за повече от 3668 произшествия, като паднали дървета и повреди по пътищата, като добавят, че 11 937 души в застрашени от бедствие райони в различни градове и окръзи са били евакуирани.

На територията на острова най-малко 621 280 домакинства са без ток.

Kong-ray became the biggest typhoon to hit Taiwan in 30 years, with a radius of 320 km, the island's Central News Agency reported#Typhoon pic.twitter.com/kLrnvWINZ9 — Uncensored News (@Uncensorednewsw) October 31, 2024

Училищата и предприятията в Тайван днес бяха затворени. Финансовите пазари също бяха затворени. В резултат на лошото време бяха отменени всички вътрешни полети, а най-малко 298 международни полета бяха анулирани. Днес бяха отменени всички фериботни превози през Тайванския пролив и вътрешните линии.

Беше съобщено, че в Северен Тайван китайски товарен кораб е заседнал в плитчина близо до бреговете на геопарк в град Ню Тайпе поради лошото време. Въведени са спешни мерки за предотвратяване на евентуални петролни разливи, които да замърсят океана и крайбрежните екосистеми.

* Във видеото: Тайфун връхлетя Шанхай

