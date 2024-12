Двигателят на самолет спря по време на полет за Маями

В четвъртък вечерта самолет Airbus A380 на British Airways се върна неочаквано на лондонското летище Хийтроу, след като двигателят му спря след повече от 3 часа полет на дълги разстояния.

Полет BA209 излетя от Лондон в 16:04 ч. по Гринуич, с около тридесет минути закъснение, и се очакваше да пристигне на международното летище в Маями в 21:09 ч. по Гринуич. Но докато се движи близо до Гренландия на височина 11 277 метра, самолетът прави обратен завой поради „изключване на двигател 3“ и започва директен полет обратно към мястото на излитане, според AirLive.

Известен като най-големия търговски пътнически самолет в света, двуетажният A380 може да превозва до 853 пътници, но British Airways го конфигурира така, че да превозва 469 души в различни класи.

Самолетът, регистриран като G-XLEF, пристигна обратно в Лондон приблизително в 22:38 ч. по Гринуич, повече от 6 часа след първоначалния си час на излитане. На борда на самолета са се намирали общо 469 пътници и 26 членове на екипажа, съобщава списание Aeronews.

Newsweek се е свързал с British Airways и Airbus за коментар по имейл.

Макар че British Airways не е уточнила причината за инцидента, това не е първият случай, в който авиокомпанията се сблъсква с технически трудности с Airbus A380, откакто той бе върнат в търговска експлоатация след пандемията COVID-19.

Миналия месец А380 по същата линия Лондон-Маями беше принуден да се върне в Хийтроу, след като от един от двигателите му изтече масло. Според доклади на AirLive самолетът е бил във въздуха четири минути, когато се е насочил на юг към Ламанша, за да изхвърли гориво.

