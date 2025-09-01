Задържаха заподозрян за убийството на бившия председател на украинския парламент

У краинският президент Володимир Зеленски съобщи днес за ареста заподозрян за убийството на бившия председател на парламента Андрий Паруби, предаде Укфинформ.
(Във видеото: Зеленски: Бившият шеф на Върховата рада Андрий Парубий е бил убит)
Зеленски заяви, че убийството на Парубий е било внимателно планирано
„Провеждат се необходимите разследвания“, посочи той в социалните мрежи, като благодари на разследващите за „бързата и координирана работа“.
🇺🇦💠SBU and National Police detained a person suspected of murdering MP Andriy Parubiy— Tracey SBU Fella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) August 31, 2025
Employees of the Security Service of Ukraine, the National Police, and the Office of the Prosecutor General detained a man suspected of murdering People's Deputy Andriy Parubiy. pic.twitter.com/ofT3r72Hnp
54-годишният Андрий Паруби беше фигура от проевропейската революция на Майдана и беше председател на Върховната Рада от 2016 до 2019 г., отбелязва АФП.
Той беше застрелян в събота в Лвов, в западната част на страната - убийство, за което шефът на украинското военно разузнаване Кирил Буданов обвини Русия, с която страната е във война от февруари 2022 г.
A suspect has been arrested in connection with the killing of top Ukrainian politician Andriy Parubiy, who was shot dead in daylight attack in Lviv on Saturday pic.twitter.com/DO7s6WxYrv— Daily Express (@Daily_Express) September 1, 2025
Паруби е известен най-вече с ролята си в големите проевропейски движения в Украйна, първо в „оранжевата революция“ от 2004 г., а след това и в Майдана през 2014 г.
Той беше „командир“ на групите за самоотбрана по време на протестите на Майдана, които бяха потушени с кръв. Това движение принуди проруския президент Виктор Янукович да напусне властта и да избяга в Русия през 2014 г.