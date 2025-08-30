Зеленски заяви, че убийството на Парубий е било внимателно планирано

У краинският президент Володимир Зеленски съобщи, че убийството на бившия председател на парламента Андрей Парубий е било заговор.

„За съжаление, престъплението е било внимателно планирано. Но се прави всичко възможно, за да се разкрие това престъпление“, посочи Зеленски.

Парубий бе убит около обяд при стрелба в Сихивския район на Лвов. Той е живял със семейството си в западния украински град. Убиецът дошъл на местопрестъплението с велосипед, след като видял Парубий на улицата , стрелял пет път срещу него в гръб.

Стана ясно, че Парубий е бил включен в списъка за ликвидация през 2014 г. заради дейността си като секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна. В първите месеци на руското нахлуване му е била осигурена засилена охрана. Парубий бе член опозиционната партия, оглавявана от бившия украински президент Петро Порошенко.

Убит е бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий

„За първи път през 2014 г. Андрий беше включен в първия списък за ликвидация заради дейността си като секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана, а преди това - заради това, което направи на „Майдана“... Специалните служби знаят за това. През 2022 г., когато Стефанчук обяви, че трима депутати са в руски „списъка за разстрел“, Андрий Парубий беше сред тях. През април и май той беше сред тези, на които е оказана помощ с охраната", поясни Величкович.

През 2014 г. по Парубий беше хвърлена бойна граната.

След това той координираше действията на украинската армия в Донбас, като секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана.