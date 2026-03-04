Пъзелът, който обърка дори Аристотел и Фройд: Никой не знаеше откъде идват тези змиорки

П риродата е пълна с мистерии, а някои от тях са такива, че се задържат в течение на векове, привличайки учените от поколения насам с въпроси, които се усещат просто недостижими и нереални.

Една такава мистерия, която оставаше неразгадана в продължение на хиляди години, беше свързана със змиорките, тъй като тези неуловими плувци държаха света в напрежение по-дълго от повечето.

Каква е мистерията със змиорката, която обърква дори Аристотел

В продължение на хиляди години никой не е знаел как се размножават европейските змиорки. Консумирани още от римско време и известни във британската Темза през 17-ти и 18-ти век, тези змиевидни риби са се появявали в сладководни води без ясен произход. Учените не са могли да открият репродуктивни органи при възрастните, което е довело до необичайни идеи като спонтанното зачеване. Аристотел, около IV век пр.н.е., смятал, че змиорките произлизат от „вътрешностите на земята“. Древните египтяни ги свързвали със затопления от слънцето Нил. Други разкази твърдят, че са израснали от конски косми или от сменяща се кожа. В края на 18 век анатомът Карло Мондини открил развити полови органи в зряла женска, с което започнал лова.

Фройд също се провали в търсенето на змиорката

Младият Зигмунд Фройд се присъединява през 1876 г. в лаборатория в Триест, където дисектира 400 мъжки змиорки за тестиси, но не открива нито един. Той се насочва към психоанализата, оставяйки пъзела неразгадан.

Змиорките достигат полова зрялост едва когато са готови за размножаване, след което предприемат еднопосочно пътуване през Атлантика и умират.

Техният жизнен цикъл включва няколко метаморфози, които някога са били погрешно приемани за отделни видове. Ларвите на лептоцефалите се трансформират в стъклени змиорки, които след това се развиват в познатите жълти змиорки.

Шмит решава пъзела

Започвайки през 1904 г., датският учен Йоханес Шмит изследва Средиземно море и Северния Атлантик. Той наблюдава, че ларвите стават по-малки на запад, заключавайки, че те се отдалечават от Саргасово море. „Години на изследвания, богати на вълнение и напрежение: разочарование, редуващо се с окуражаващи открития и периоди на бърз напредък, с други, през които решението на проблема изглеждаше обгърнато в по-дълбока тъмнина от всякога“, отбелязва той, според статия в Discover Wildlife.

Идеята му от 20-те години на миналия век се е запазила здраво, но потвърждението идва през 2022 г., когато екипи на Агенцията по околна среда на Обединеното кралство маркират змиорки от Азорските острови, проследявайки ги до Саргасово море.

Защо змиорките са важни днес

Сега критично застрашени от прекомерен риболов и бариери, европейските змиорки се нуждаят от защита. Решаването на тяхната 3000-годишна загадка помага за опазването на вида, картографирайки маршрути за защита на този древен скитник.

Тази история, от Аристотел до спътниците, показва, че науката процъфтява благодарение на упоритите чудеса. Змиорките ни учат: дори „невъзможни“ отговори се появяват с времето.