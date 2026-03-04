Любопитно

Пъзелът, който обърка дори Аристотел и Фройд: Никой не знаеше откъде идват тези змиорки

Те са консумирани от императори и изследвани от гении, но никой не знаел как се появяват. Едва днес, с помощта на сателити и маркиращи устройства, човечеството разгада една от най-големите загадки на природата

4 март 2026, 12:29
Пъзелът, който обърка дори Аристотел и Фройд: Никой не знаеше откъде идват тези змиорки
Източник: iStock

П риродата е пълна с мистерии, а някои от тях са такива, че се задържат в течение на векове, привличайки учените от поколения насам с въпроси, които се усещат просто недостижими и нереални.

Една такава мистерия, която оставаше неразгадана в продължение на хиляди години, беше свързана със змиорките, тъй като тези неуловими плувци държаха света в напрежение по-дълго от повечето.

Каква е мистерията със змиорката, която обърква дори Аристотел

В продължение на хиляди години никой не е знаел как се размножават европейските змиорки. Консумирани още от римско време и известни във британската Темза през 17-ти и 18-ти век, тези змиевидни риби са се появявали в сладководни води без ясен произход. Учените не са могли да открият репродуктивни органи при възрастните, което е довело до необичайни идеи като спонтанното зачеване. Аристотел, около IV век пр.н.е., смятал, че змиорките произлизат от „вътрешностите на земята“. Древните египтяни ги свързвали със затопления от слънцето Нил. Други разкази твърдят, че са израснали от конски косми или от сменяща се кожа. В края на 18 век анатомът Карло Мондини открил развити полови органи в зряла женска, с което започнал лова.

Фройд също се провали в търсенето на змиорката

Младият Зигмунд Фройд се присъединява през 1876 г. в лаборатория в Триест, където дисектира 400 мъжки змиорки за тестиси, но не открива нито един. Той се насочва към психоанализата, оставяйки пъзела неразгадан.

Змиорките достигат полова зрялост едва когато са готови за размножаване, след което предприемат еднопосочно пътуване през Атлантика и умират.

Техният жизнен цикъл включва няколко метаморфози, които някога са били погрешно приемани за отделни видове. Ларвите на лептоцефалите се трансформират в стъклени змиорки, които след това се развиват в познатите жълти змиорки.

Шмит решава пъзела

Започвайки през 1904 г., датският учен Йоханес Шмит изследва Средиземно море и Северния Атлантик. Той наблюдава, че ларвите стават по-малки на запад, заключавайки, че те се отдалечават от Саргасово море. „Години на изследвания, богати на вълнение и напрежение: разочарование, редуващо се с окуражаващи открития и периоди на бърз напредък, с други, през които решението на проблема изглеждаше обгърнато в по-дълбока тъмнина от всякога“, отбелязва той, според статия в Discover Wildlife.

Идеята му от 20-те години на миналия век се е запазила здраво, но потвърждението идва през 2022 г., когато екипи на Агенцията по околна среда на Обединеното кралство маркират змиорки от Азорските острови, проследявайки ги до Саргасово море.

Защо змиорките са важни днес

Сега критично застрашени от прекомерен риболов и бариери, европейските змиорки се нуждаят от защита. Решаването на тяхната 3000-годишна загадка помага за опазването на вида, картографирайки маршрути за защита на този древен скитник.

Тази история, от Аристотел до спътниците, показва, че науката процъфтява благодарение на упоритите чудеса. Змиорките ни учат: дори „невъзможни“ отговори се появяват с времето.

Източник: Times of India    
Мистерия със змиорките Европейски змиорки Размножаване на змиорки Аристотел Зигмунд Фройд Йоханес Шмит Саргасово море Жизнен цикъл на змиорките Опазване на змиорките Научно търсене
Последвайте ни

По темата

МО спешно анализира нови рискове за територията на България

МО спешно анализира нови рискове за територията на България

Под прицела на дроновете: Частният самолет на Роналдо спешно напусна Саудитска Арабия

Под прицела на дроновете: Частният самолет на Роналдо спешно напусна Саудитска Арабия

3 месеца по-късно: Откриха мъртва издирвана жена от Шумен

3 месеца по-късно: Откриха мъртва издирвана жена от Шумен

Подводница потопи ирански кораб край Шри Ланка

Подводница потопи ирански кораб край Шри Ланка

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg
Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Откриха човешки кости край село Понор

Преди 14 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 16 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 14 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Историческият дворец Голестан в Иран пострада при американско-израелските удари

Историческият дворец Голестан в Иран пострада при американско-израелските удари

Свят Преди 2 минути

Дворецът Голестан се намира в сърцето на историческото ядро на Техеран и е един от най-старите дворцови комплекси в града

Жена и куче паднаха в отводнителния канал на язовир „Огоста“

Жена и куче паднаха в отводнителния канал на язовир „Огоста“

Свят Преди 14 минути

Преди месец от същия отводнителен канал на язовир „Огоста“ беше спасена паднала там сърна

Руски дрон удари пътнически влак в южната част на Украйна

Руски дрон удари пътнически влак в южната част на Украйна

Свят Преди 46 минути

Украинските национални железници „Украински железници“ заявиха, че Русия е засилила атаките с дронове срещу железопътната инфраструктура

Пластичните хирурзи разкриха трите най-популярни процедури за 2025 г.

Пластичните хирурзи разкриха трите най-популярни процедури за 2025 г.

Любопитно Преди 47 минути

Основните хирургични интервенции запазват водещите си позиции, като ринопластиката – по-известна като операция на носа – остава най-търсената процедура

Съветник на покойния Хаменей: Иран няма намерение да преговаря

Съветник на покойния Хаменей: Иран няма намерение да преговаря

Свят Преди 1 час

"Ние нямаме доверие в американците", каза Мохамад Мокбар

MONA споделя рождения си ден с публиката с концерт на 8 април

MONA споделя рождения си ден с публиката с концерт на 8 април

Любопитно Преди 1 час

„Birthday Concert Party“ в Sofia Live Club идва съвсем скоро след силното ѝ представяне в националната селекция за Евровизия, където MONA спечели вота на публиката и остана на крачка от това да представя страната ни във Виена

Анджелина Джоли не е имала връзка след развода с Брад Пит

Анджелина Джоли не е имала връзка след развода с Брад Пит

Любопитно Преди 1 час

Източник съобщи, че Анджелина Джоли не е имала връзка след развода си с Брад Пит, тъй като се е фокусирала върху шестте си деца и кариерата си, включително новия филм „Couture“, който е вдъхновен от лични преживявания

Педро Санчес към Тръмп: Не може да се играе руска рулетка със съдбата на милиони хора

Педро Санчес към Тръмп: Не може да се играе руска рулетка със съдбата на милиони хора

Свят Преди 1 час

Не може да се играе руска рулетка със съдбата на милиони хора, каза испанският премиер по адрес на Тръмп

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници?

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници?

Свят Преди 1 час

Проливът е един от най-важните маршрути за световния износ на петрол и втечнен природен газ

В "зоната на смъртта": Kакво се случва с руската икономика

В "зоната на смъртта": Kакво се случва с руската икономика

Свят Преди 1 час

В началото на януари руският президент Владимир Путин възложи на правителството и на Централната банка да подготвят програма за ускоряване на руската икономика

Израел Кац

Израел: Всеки нов лидер на Иран е мишена за елиминиране

Свят Преди 1 час

„Няма значение как се казва или къде се крие. Ще продължим да действаме с пълна сила, заедно с нашите американски партньори, за да демонтираме възможностите на режима и да създадем условия иранският народ да го свали и замени“, каза Израел Кац

Селена Гомес целуна мръсните крака на Бени Бланко в подкаст (ВИДЕО)

Селена Гомес целуна мръсните крака на Бени Бланко в подкаст (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Много потребители изразиха недоумение, като някои написаха, че се съмняват за тяхното психично здраве и се надяват това да е изкуствен интелект

<p>Гюров обясни какво може да предизвика ръст на цените на горивата</p>

Премиерът Гюров: Разполагаме с достатъчно запаси от горива в държавния резерв

България Преди 1 час

За да се отрази поскъпването у нас, трябва да бъдат направени нови доставки на по-високи цени, а към момента това не е необходимо, посочи той

<p>Глад, халюцинации и морски крави: Горчивата истина зад мита за красивите русалки</p>

Между фактите и митовете – какво знаем за едни от най-известните легендарни създания

Любопитно Преди 1 час

От Голямата стъпка до еднорозите – какво стои зад легендите, които не спират да разпалват човешкото въображение

Иран подпали Персийския залив, арабските държави са пред съдбоносен избор

Иран подпали Персийския залив, арабските държави са пред съдбоносен избор

Свят Преди 1 час

Иран отвърна на американско-израелските въздушни удари, като изстреля стотици ракети и дронове по своите арабски съседи – насочвайки се към американски военни бази на тяхна територия, но също и към гражданска и енергийна инфраструктура

МВР обяви новия директор на областната дирекция в Смолян

МВР обяви новия директор на областната дирекция в Смолян

България Преди 1 час

Той е назначен със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

На фона на тревоги и несигурност ново проучване дава прогноза за всичко хубаво

sinoptik.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg

Маги Джанаварова показа порасналата си дъщеря

Edna.bg

Шакира отново е влюбена: сърцето ѝ принадлежи на 15 години по-млад актьор

Edna.bg

Левскарите изкупиха онлайн билетите за дербито с Лудогорец

Gong.bg

Световната №1 Сабаленка ще се омъжва, вижте реакцията на Ейса на Гришо

Gong.bg

Запрянов: Иран извършва провокации към страни в ЕС и НАТО. Свикваме спешно заседание на Военното министерство

Nova.bg

Андрей Гюров: Имаме достатъчни запаси от горива, няма да допуснем изкуствена паника

Nova.bg