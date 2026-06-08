Задържаха двама души във връзка със срутването на сграда в Гьорлиц, под чиито отломки загина българин

Г ерманската полиция задържа двама души във връзка с разследването за срутването на сграда в град Гьорлиц, изпод чиито отломки бяха извадени телата на две румънки и един българин, предаде ДПА.

Тези хора са заподозрени, че са повредили тръби от газопреносната система на сградата, която рухна на 18 април. Разследващите проверяват съпричастността на заподозрените към предизвикването на смъртоносната експлозия.

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Според събраните до момента доказателства вечерта преди рухването на сградата двамата мъже са обикаляли района, търсейки възможност да откраднат скрап, цветни метали и др.

Представители на полицията и прокуратурата казаха, че двамата заподозрени са проверили входните врати на няколко сгради с намерението да проникнат във входовете или мазетата им. Двамата са успели да влязат в кооперацията, която по-късно в същата вечер се срутва. Все още не ясно какво точно са правили там.

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Работата на разследващите е затруднена, понеже разчистването на отломките продължава и мазето все още е недостъпно.

Говорителката на полицията Кай Зибенаугер каза радио Ем Де Ер, че задържаните са 27-годишен полски гражданин и 33-годишен афганистанец. Те вече са били задържани във връзка с друго престъпление.