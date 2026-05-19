Търсят българин и румънки след срутване на сграда в Германия

В спасителната операция участват 140 души

Обновена преди 54 минути / 19 май 2026, 13:42
С пасителни екипи продължават издирването на трима души, които вероятно са затрупани под руините след срутването на сграда с жилища под наем и ваканционни апартаменти в източната част на Германия, съобщи полицията. Операцията се провежда в град Гьорлиц, близо до германско-полската граница.

Инцидентът е станал в понеделник вечерта (18 май 2026 г.) в 17:30 ч. местно време (16:30 ч. българско време). Срутилата се сграда е от епохата на Грюндерството (построена през втората половина на 19-и век) и се намира на улица „Джеймс фон Молтке“, недалеч от гара „Гьорлиц“. Цялата улица е отцепена, а паркираните наблизо автомобили са покрити с фин слой прах.

Издирваните лица

По данни на полицията под отломките се търсят:

Две млади жени на 25 и 26 години с румънско гражданство, които са били в града като туристки.

Мъж на 47 години (посочен в част от информацията и като 48-годишен) с двойно германско и българско гражданство, който е пребивавал в Гьорлиц по служебни ангажименти.

Полицията уточнява, че е възможно тримата издирвани изобщо да не са се намирали в сградата в момента на срутването. Първоначално за изчезнали са били обявени общо пет души. Около полунощ обаче двама от тях са се появили, като „Билд“ съобщава, че те просто са били на разходка (според другата част от данните – все още са били на път към адреса и са пристигнали по-късно).

Специфика на спасителната акция

Спасителните екипи оценяват шансовете за оцеляване на евентуалните затрупани на до 72 часа, които изтичат в четвъртък вечерта.

„Все още говорим за издирване на изчезнали хора, а не за изваждане на тела“, заяви говорител на полицията късно във вторник предиобед. По данни на пожарната, цитирани от АФП, операцията може да продължи и през нощта.

В акцията участват 140 души, включително служители на федералната полиция, пожарната, службата за защита при бедствия и спешната помощ. Към тях се присъединиха полски спасителни екипи и височинни спасители.

Екипите на Службата за техническа помощ (THW) претърсват района и разчистват купчините тухли и разрушени греди с лопати и с голи ръце. „Използването на големи багери би застрашило повече затрупаните хора“, подчерта ръководителят на пожарната служба в Гьорлиц Ремо Кьолч. На терен багер с дълго хидравлично рамо само внимателно премества големите отломки встрани.

В операцията участват и специални следови кучета. „Кучетата реагират при признаци на живот, което направиха и вчера“, обясни Кьолч, но допълни, че в рамките на днешния ден до момента те не са дали сигнал.

Опасност от газ и хипотези за причините

Точната причина за инцидента все още се разследва официално, но кметът на Гьорлиц Октавиан Урсу (ХДС) заяви: „Всичко изглежда като газова експлозия. Беше една дълга и предизвикателна нощ. Спасяването на човешки животи е на първо място“.

Говорителката на местната полиция Аня Лойшнер каза пред „Шпигел“, че по време на огледа е установено изтичане на газ, „но това не означава, че със сигурност е имало газова експлозия“. Използването на тежка техника е силно ограничено именно поради опасения от нова експлозия заради скъсаните газопроводи. Ръководителят на пожарната операция Себастиан Шрам отбеляза, че в момента се търси решение на проблема, тъй като все още не е ясно в какъв обем продължава изтичането от кухините.

Свидетелства на очевидци

Местната жителка Керстин Вауер описа инцидента: „Беше като бомба“, споделяйки колко гъст дим е нахлул в апартамента ѝ през отворения прозорец на балкона.

Друг съсед разказа пред „Радио Лужица“: „Чу се голям кнaл и имаше голяма мощна ершутeност. Инстинктивно първо се заврях под масата, а след това се обадих на спешния телефон“.

От балкона си той е чул писъци на хора и добавя: „Като обучен водопроводчик веднага си помислих за газова експлозия“.

Трети очевидец споделя: „Помислих, че и нашата къща пада, толкова силен беше ударът“.

Ситуацията в района

Строителни инженери вече са извършили оглед на място. Установено е, че сградите отляво и отдясно на срутилата се конструкция ще могат да бъдат обитавани отново, но едва след като приключи операцията по издирването. От общо 54 души, засегнати от спешната евакуация в района, четирима са настанени в общинска вила.

За града: Гьорлиц е най-източният град в Германия с население от 57 000 жители, разположен в саксонската област Горна Лужица директно на река Найсе. От 1998 г. заедно с полския си съсед Згожелец формират трансграничен Евроград. Градът е известен със своите запазени исторически сгради в готически, бароков, ренесансов и ар деко стил, които често служат като декор за международни филмови продукции.

Източник: БГНЕС, БТА/sueddeutsche.de    
