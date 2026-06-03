Мъж стреля по полицай и взе за заложници трите си деца в Германия

М ъж се барикадира в апартамент в германския град Дортмунд и взе за заложници трите си деца, след като простреля полицейски служител. За случая съобщават ДПА и германският таблоид „Билд“.

По информация на медията нападателят е 51-годишен сръбски гражданин. Към момента мотивите за действията му остават неясни.

Преди инцидента мъжът предизвикал безредици в ресторант, където размахвал палка, заплашвал случайни минувачи и напръскал хора с лютив спрей. След това избягал с автомобил.

Полицията била извикана по сигнал на жена в жилищна сграда с търговски обекти в квартал Хьохстен. При пристигането на служителите мъжът излязъл от сградата и открил огън по един от полицаите, вероятно с малокалибрен пистолет.

„Куршумът е попаднал в защитната жилетка на един от полицаите. По предварителни данни служителят е получил леки наранявания“, заяви говорител на полицията.

След стрелбата нападателят се върнал в сградата и се барикадирал в апартамент, където държал като заложници трите си деца.

Районът незабавно бил отцепен, а на място били изпратени голям брой полицейски екипи. В операцията се включили и преговарящи от специалните части.

След няколкочасови преговори през нощта мъжът се предал доброволно и освободил децата. Те не са пострадали, а кризисната ситуация е приключила без допълнителни жертви и пострадали.