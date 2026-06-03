Свят

Мъж стреля по полицай и взе за заложници трите си деца в Германия

Преди инцидента мъжът предизвикал безредици в ресторант, където размахвал палка, заплашвал случайни минувачи и напръскал хора с лютив спрей

3 юни 2026, 06:58
Мъж стреля по полицай и взе за заложници трите си деца в Германия
Източник: iStock Photos

М ъж се барикадира в апартамент в германския град Дортмунд и взе за заложници трите си деца, след като простреля полицейски служител. За случая съобщават ДПА и германският таблоид „Билд“.

По информация на медията нападателят е 51-годишен сръбски гражданин. Към момента мотивите за действията му остават неясни.

Преди инцидента мъжът предизвикал безредици в ресторант, където размахвал палка, заплашвал случайни минувачи и напръскал хора с лютив спрей. След това избягал с автомобил.

Полицията била извикана по сигнал на жена в жилищна сграда с търговски обекти в квартал Хьохстен. При пристигането на служителите мъжът излязъл от сградата и открил огън по един от полицаите, вероятно с малокалибрен пистолет.

„Куршумът е попаднал в защитната жилетка на един от полицаите. По предварителни данни служителят е получил леки наранявания“, заяви говорител на полицията.

След стрелбата нападателят се върнал в сградата и се барикадирал в апартамент, където държал като заложници трите си деца.

Районът незабавно бил отцепен, а на място били изпратени голям брой полицейски екипи. В операцията се включили и преговарящи от специалните части.

След няколкочасови преговори през нощта мъжът се предал доброволно и освободил децата. Те не са пострадали, а кризисната ситуация е приключила без допълнителни жертви и пострадали.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
Дортмунд заложници полиция стрелба Германия криминално инцидент барикада деца специални части
Последвайте ни
Жега до 31°, но следобеда носи гръмотевични изненади

Жега до 31°, но следобеда носи гръмотевични изненади

Земята се забавя: Денонощието ще стане 25 часа, но има и една „лоша“ новина

Земята се забавя: Денонощието ще стане 25 часа, но има и една „лоша“ новина

Над 55 000 четвъртокласници се явяват на национално външно оценяване по БЕЛ

Над 55 000 четвъртокласници се явяват на национално външно оценяване по БЕЛ

Тайният испански град със слънце, плажове и шокиращо ниски цени

Тайният испански град със слънце, плажове и шокиращо ниски цени

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

biss.bg
Следващата вълна китайски марки идва

Следващата вълна китайски марки идва

carmarket.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 1 ден
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 1 ден
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 1 ден
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕК ще публикува доклада си за свръхдефицита на България

ЕК ще публикува доклада си за свръхдефицита на България

България Преди 14 минути

Процедурата предвижда засилен регулярен мониторинг от Брюксел

<p>Световно първенство 2026: Как Франция създаде най-големия набор от таланти във футбола</p>

Световно първенство 2026: Как Франция създаде най-дълбоката футболна система от таланти в света

Свят Преди 41 минути

Как академиите и държавната система създадоха безпрецедентна дълбочина от талант

Осъдиха шофьора, блъснал човек на АТВ в София

Осъдиха шофьора, блъснал човек на АТВ в София

България Преди 9 часа

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок

Радев се срещна с работодателите

Радев се срещна с работодателите

България Преди 10 часа

По време на срещата представителите на бизнеса подчертаха, че подкрепят предприетите от правителството реформи

Коща поряза амбициите на Мицкоски за предоговаряне със Северна Македония

Коща поряза амбициите на Мицкоски за предоговаряне със Северна Македония

Свят Преди 10 часа

Коща: Трябва да изпълните всичко, което е било договорено

Правителството очаква предупреждение за свръхдефицит от Европейската комисия

Правителството очаква предупреждение за свръхдефицит от Европейската комисия

България Преди 10 часа

Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов

Два трамвая катастрофираха в центъра на София

Два трамвая катастрофираха в центъра на София

България Преди 11 часа

Причината за произшествието е субективна грешка

Преговорите между САЩ и Иран са спрени от дни

Преговорите между САЩ и Иран са спрени от дни

Свят Преди 11 часа

Според "Фарс" последното съобщение от Иран към САЩ е съдържало "ясно послание за Ливан"

Трамвай дерайлира в Берлин, поне 20 души пострадаха

Трамвай дерайлира в Берлин, поне 20 души пострадаха

Свят Преди 12 часа

Електроснабдяването в района временно е било прекъснато

Проливни дъждове днес, наводнения и залети пътища край Дългопол

Проливни дъждове днес, наводнения и залети пътища край Дългопол

България Преди 12 часа

Под вода и с голямо количество кал е главен път Дългопол – Айтос

Стотици еднакви текстове на матурата по БЕЛ, подозират ИИ

Стотици еднакви текстове на матурата по БЕЛ, подозират ИИ

България Преди 13 часа

За първи път има възможност за анулиране на работи при установяване на идентични текстове

Криза удря Русия, но Путин избира войната

Криза удря Русия, но Путин избира войната

Свят Преди 13 часа

Путин е наредил да се съкратят всички разходи, освен военните

<p>Милениълите признаха своята най-голяма зависимост</p>

Над 44% от милениълите признават зависимост към социалните мрежи

Свят Преди 13 часа

Ново проучване показва, че близо половината от поколението трудно контролира времето си онлайн

Камарата на строителите проверява казуса "Баба Алино"

Камарата на строителите проверява казуса "Баба Алино"

България Преди 14 часа

Варненската организация има четири предложения към общинската администрация във Варна

<p>Путин е &bdquo;военнопрестъпник и неудачник&ldquo;, който няма &bdquo;никакви козове освен терора&ldquo;</p>

Украинският външен министър: Путин е „военнопрестъпник и неудачник“, който няма „никакви козове освен терора“

България Преди 14 часа

Андрий Сибига заяви, че масираната руска атака с 656 дрона и 73 ракети показва, че Москва разчита на терор, защото губи на бойното поле

Въвеждат нови правила за незаконните имигранти в ЕС

Въвеждат нови правила за незаконните имигранти в ЕС

Свят Преди 14 часа

Държавите членки ще могат да налагат наказателни санкции, включително лишаване от свобода

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 3 юни, сряда

Edna.bg

MONA се присъединява към турнето на Любо Киров, ще гостуват в 15 града

Edna.bg

Нидерландско крило отказа на Лудогорец

Gong.bg

Манчестър Юнайтед договори първото си лятно попълнение

Gong.bg

Какво означава „пост-антибиотична ера“ за съвременната медицина

Nova.bg

Процедурата по свръхдефицит: Очаква се ЕК да публикува доклада в рамките на пролетния пакет

Nova.bg