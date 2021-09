Забраниха полетите на "Върджин галактик“ до края на разследването на полета до ръба на космоса

Ф едералното управление по авиация на САЩ забрани полетите към космоса на компания "Върджин галактик", докато не завърши разследването на причините за злополуката по време на полета през юли на компанията, в който участва основателят ѝ Ричард Брансън, съобщи Асошиейтед прес.

Забраната бе наложена в момент, когато "Върджин галактик" обяви, че възнамерява след няколко седмици да изведе до ръба на космоса трима италиански изследователи.

