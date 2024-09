Забраниха мобилните телефони в училищата в Гърция

Г ръцките ученици ще трябва да държат мобилните си телефони в чантите си по всяко време на занятия със започването на новата учебна година на 11 септември.

Новите разпоредби бяха обявени след среща между министър-председателя Кириакос Мицотакис и министъра на образованието Кириакос Пиеракакис.

„Учениците могат да носят мобилните си телефони в училище, но трябва да ги държат в чантите си през целия учебен ден“, заяви Мицотакис при обявяването на кампанията „Мобилният телефон в ученическата чанта“.

Съгласно новите правила учениците, които не ги спазват, ще да бъдат отстранени за един ден. В случай на повторно нарушение учителите имат право да отстранят учениците от часовете за няколко дни. А всеки, който снима съучениците си или учителите си без разрешение, може да бъде изключен от училище.

„Не очакваме непременно 100% спазване на правилата от първия ден, но искаме децата, техните родители и преподаватели да разберат колко е важно учениците да са съсредоточени изцяло върху образователния процес в училище“, каза Мицотакис, цитиран от Евронюз.

Greece is set to ban mobile phones in schools starting September! 📱✋ Explore the reasons, reactions, and implications in our latest blog post! #Education #TechInSchools https://t.co/erYk6uIVoU