За първи път след падането на Асад: Руска делегация пристигна в Сирия

Р уска делегация пристигна на посещение в Дамаск, предаде ТАСС.

В състава ѝ влиза заместник-министърът на външните работи Михаил Богданов, както и специалният представител на руския президент за Сирия Александър Лаврентиев.

🇷🇺🇸🇾 High-Level Russian Delegation to Visit Syria for Future Ties Discussions



A senior Russian delegation is scheduled to visit Damascus soon to engage in comprehensive discussions on various mutual concerns.



The delegation, led by Mikhail Bogdanov, Russia's Deputy Foreign…