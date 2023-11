"За подстрекаване към тероризъм": Израелски военни арестуваха палестинската активистка Ахед Тамими

И зраелската армия обяви днес ареста по време на акция в окупирания Западен бряг на 22-годишната активистка Ахед Тамими, икона на палестинската кауза по света, предаде Франс прес.

"Ахед Тамими, заподозряна в подбуждане към насилие и терористични дейности, беше задържана в град Наби Салех. Тамими беше предадена на израелските сили за сигурност за допълнителен разпит", каза говорител на армията пред АФП.

Israeli forces have arrested Ahed Tamimi, a prominent 22-year-old Palestinian activist, for “inciting terrorism” on another night of Israeli raids in the occupied West Bank https://t.co/dL3legskP2 pic.twitter.com/o1DvVpQE8w

Активистката беше арестувана по време на акция на израелската армия, "насочена към задържане на лица, заподозрени в участие в терористични дейности и подбуждане към омраза" в северната част на окупирания Западен бряг, добави същият източник.

Ахед Тамими стана известна на 14-годишна възраст, когато беше заснета как хапе израелски войник, за да му попречи да арестува малкия ѝ брат, прикован към земята и с гипсирана ръка.

Оттогава тя се превърна в световна икона на палестинската кауза и се смята от палестинците за пример за смелост срещу израелските репресии в окупираните палестински територии.

#UPDATE The Israeli army says it has arrested the prominent 22-year-old Palestinian activist Ahed Tamimi during a raid in the occupied West Bank.



"Ahed Tamimi was arrested on suspicion of inciting violence and terrorist activities in the town of Nabi Salih" near Ramallah, an… pic.twitter.com/z4FarMkxuh