За нападение и тормоз: Актьорът Джонатан Мейджърс беше осъден на пробация

А ктьорът Джонатан Мейджърс беше осъден на пробация, като избегна затвора по обвинение за нападение над бившата си приятелка в нашумял случай, който провали кариерата на някога обещаващата звезда.

34-годишната звезда от "Крийд III" беше изправен пред една година зад решетките, след като беше осъден за престъпно нападение през декември.

Съдия Майкъл Гафи нареди на Мейджърс да завърши 52-седмична програма за лична интервенция на насилник. Той също трябва да продължи с терапията си за психично здраве.

Присъдата ще бъде произнесена от съдия Майкъл Гафи от Върховния съд на щата Манхатън, където Мейджърс беше признат за виновен на 18 декември по обвиненията нападение от трета степен и тормоз от втора степен според класификацията в американското законодателство.

Джонатан Мейджърс стана известен с участието си във филма от 2019 г. „Последният тъмнокож в Сан Франсиско“, а по-късно и в блокбъстърите „Крийд 3“ и „Ант-мен и Осака: Квантомания“.

След обявяването на решението на съдебните заседатели студиото „Марвел“ се отказа да работят с него, а междувременно „Дисни“ го отстрани и от новия филм Magazine Dreams.

Наказателното дело е образувано по обвинения срещу Мейджърс, който е нападнал тогавашната си приятелка Грейс Джабари в кола под наем в Манхатън, оставяйки я с счупен пръст и подута ръка и ухо.

Джабари свидетелства, че актьорът ѝ се нахвърля, след като тя е грабва телефона му, виждайки текст от друга жена, извива ѝ ръката зад гърба и я ударя в главата.

Тя също описа неговия „буен нрав“ и други инциденти, при които той „избухвал“ от гняв.

