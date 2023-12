Признаха актьора Джонатан Мейджърс за виновен за нападение на приятелката си

А мериканският актьор Джонатан Мейджърс беше признат за виновен от съдебни заседатели в Ню Йорк по обвинения, че е нападнал бившата си приятелка на задната седалка на автомобил, съобщиха световните осведомителни агенции.

Срещу Мейджърс, който беше смятан за едно от бъдещите лица на супергеройските филми на "Дисни" и "Марвел" преди да избухне скандалът, бяха повдигнати две обвинения за нападения и две в тормоз.

BREAKING: Marvel Studios has dropped actor Jonathan Majors after he was found guilty of assaulting and harassing his ex-girlfriend.



