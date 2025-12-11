Свят

"Най-самотното момче в Русия“: Изтекоха снимки на тайния син на Путин

Кадрите и видеоклиповете показват 10-годишния Иван и 6-годишния Владимир-младши по време на състезание по художествена гимнастика

11 декември 2025, 10:54
"Най-самотното момче в Русия": Изтекоха снимки на тайния син на Путин
Източник: AP/БТА

С критите синове на Владимир Путин се появиха на нови снимки, на които двамата тренират гимнастика – точно като майка си.

Кадрите и видеоклиповете, изнесени контрабандно от Русия и споделени с The Post, показват 10-годишния Иван и 6-годишния Владимир-младши по време на състезание по художествена гимнастика, организирано от жената до руския президент – бившата олимпийска шампионка Алина Кабаева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by New York Post (@nypost)

Момчето, за което се твърди, че е Иван, е интервюирано във видеоклип, публикуван от руския онлайн канал OSINT Bees, като разказва за „готини“ гимнастически движения, които е научило от олимпийските шампиони Алексей Немов, Евгения Канаева и Тагир Хайбулаев. Според информацията записът е направен през януари, след като Кабаева организирала майсторски класове за синовете си в академията, която ръководи и носи нейното име.

Путин яростно пази предполагаемите си тайни деца, изолирайки ги от външния свят от страх, че могат да бъдат убити. Момчетата и майка им живеят в ултраусамотен и силно укрепен горски комплекс във Валдай, северозападно от Москва.

Децата използват и фамилния псевдоним Спиридонов, сочат журналистически разследвания и документи от спортния турнир, разгледани от The Post.

„Информацията за Кабаева и децата ѝ е изтрита от държавните бази данни, на момчетата е дадено прикрито фамилно име – Спиридонов, а цялата територия около жилището на царското семейство във Валдай е строго охранявана“, казват журналистите Роман Баданин и Михаил Рубин.

Спиридонов е името на дядото на Путин по бащина линия – Спиридон Путин, живял между 1879 и 1965 г.

Антикремълският Telegram канал VChK-OGPU публикува първите снимки, за които твърди, че са на Иван, през април, описвайки го като „най-самотното момче в Русия“.

Каналът съобщи: „Иван е в отбор от момчета-гимнастици... Той участва в голямо представление, наречено „Лезгинка“, на фестивал, организиран от майка му.“

Снимки го показват и в екипа му по време на събитието ALINA 2023 – кръстено на майка му. „От многобройните снимки […] на спортния отбор, за който се състезава Иван, можете да видите, че един от членовете му не е обикновено момче“, твърди каналът.

В съобщение, публикувано от клуба, в който тренира Иван, се казва, че гимнастиците са показали „отлично ниво на подготовка и способност за работа в екип“.

„Часовете тренировки и репетиции не бяха напразни! Гордеем се!!“, се посочва в публикацията.

Други снимки показват светлокосия Владимир-младши с отбора си по бойни изкуства и как получава медал.

Путин и 41-годишната Кабаева са свързвани поне от 2008 г., но двамата никога не са признавали публично предполагаемата си 17-годишна връзка. Руско издание, което спекулираше по темата, беше закрито малко след публикацията, а на държавните медии е забранено да споменават отношения между двамата. Първите публично достъпни снимки на момчетата, които сега се разпространяват онлайн, се появиха в книгата „Самият цар“, написана от Баданин и Рубин.

Баданин по-рано защити решението на авторите да разкрият имената и снимките на децата на Путин, „защото той е президент на страната“.

„Путин е лицемерие. Единственото нещо в него, което не се е променило, е лицемерието му или, както го нарича ФСБ разузнавателната агенция, неговата история за прикриване“, каза той при публикуването на книгата по-рано тази година.

73-годишният Путин има две „официални“ дъщери – 40-годишната Мария Воронцова и 39-годишната Катерина Тихонова – от първата му съпруга, бившата стюардеса на „Аерофлот“ Людмила Путин, с която се разведе през 2013 г. след почти 30 години брак.

Путин има и предполагаемо дете от извънбрачна връзка – 22-годишната Елизавета Руднова, родена като Елизавета Кривоногих, която също използва псевдонима Луиза Росова.

Тя живее в Париж, където миналата седмица бе конфронтирана от украински журналист, който заяви, че Путин е отговорен за смъртта на брат му. „Какво общо има това с мен?“, попита Руднова.

Репортерът отговори: „Ами, той е ваш баща. Най-малкото, можете да му се обадите още сега и да кажете: „Татко, спри да обстрелваш Киев“.“

Синовете на Путин Алина Кабаева Художествена гимнастика Тайни деца Иван и Владимир-младши Валдай
