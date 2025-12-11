"Най-самотното момче в Русия“: Изтекоха снимки на тайния син на Путин

С критите синове на Владимир Путин се появиха на нови снимки, на които двамата тренират гимнастика – точно като майка си.

Кадрите и видеоклиповете, изнесени контрабандно от Русия и споделени с The Post, показват 10-годишния Иван и 6-годишния Владимир-младши по време на състезание по художествена гимнастика, организирано от жената до руския президент – бившата олимпийска шампионка Алина Кабаева.

Момчето, за което се твърди, че е Иван, е интервюирано във видеоклип, публикуван от руския онлайн канал OSINT Bees, като разказва за „готини“ гимнастически движения, които е научило от олимпийските шампиони Алексей Немов, Евгения Канаева и Тагир Хайбулаев. Според информацията записът е направен през януари, след като Кабаева организирала майсторски класове за синовете си в академията, която ръководи и носи нейното име.

Путин яростно пази предполагаемите си тайни деца, изолирайки ги от външния свят от страх, че могат да бъдат убити. Момчетата и майка им живеят в ултраусамотен и силно укрепен горски комплекс във Валдай, северозападно от Москва.

Децата използват и фамилния псевдоним Спиридонов, сочат журналистически разследвания и документи от спортния турнир, разгледани от The Post.

„Информацията за Кабаева и децата ѝ е изтрита от държавните бази данни, на момчетата е дадено прикрито фамилно име – Спиридонов, а цялата територия около жилището на царското семейство във Валдай е строго охранявана“, казват журналистите Роман Баданин и Михаил Рубин.

Спиридонов е името на дядото на Путин по бащина линия – Спиридон Путин, живял между 1879 и 1965 г.

🥷🏻 Spy games: Putin’s children got “cover names”



Putin and Kabaeva’s sons were given fake surnames and are officially registered as Ivan and Vladimir Spiridonov, according to the authors of the book “The Tsar Himself.”

Putin’s daughters from his first marriage also live under… pic.twitter.com/bHfmbRAsr2 — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2025

Антикремълският Telegram канал VChK-OGPU публикува първите снимки, за които твърди, че са на Иван, през април, описвайки го като „най-самотното момче в Русия“.

Каналът съобщи: „Иван е в отбор от момчета-гимнастици... Той участва в голямо представление, наречено „Лезгинка“, на фестивал, организиран от майка му.“

Снимки го показват и в екипа му по време на събитието ALINA 2023 – кръстено на майка му. „От многобройните снимки […] на спортния отбор, за който се състезава Иван, можете да видите, че един от членовете му не е обикновено момче“, твърди каналът.

В съобщение, публикувано от клуба, в който тренира Иван, се казва, че гимнастиците са показали „отлично ниво на подготовка и способност за работа в екип“.

„Часовете тренировки и репетиции не бяха напразни! Гордеем се!!“, се посочва в публикацията.

Leaked pics Vladimir Putin doesn’t want you to see of his sons: ‘Loneliest boy in Russia’ https://t.co/aLk21l4ynl pic.twitter.com/O740ykfgGW — New York Post (@nypost) December 9, 2025

Други снимки показват светлокосия Владимир-младши с отбора си по бойни изкуства и как получава медал.

Путин и 41-годишната Кабаева са свързвани поне от 2008 г., но двамата никога не са признавали публично предполагаемата си 17-годишна връзка. Руско издание, което спекулираше по темата, беше закрито малко след публикацията, а на държавните медии е забранено да споменават отношения между двамата. Първите публично достъпни снимки на момчетата, които сега се разпространяват онлайн, се появиха в книгата „Самият цар“, написана от Баданин и Рубин.

Баданин по-рано защити решението на авторите да разкрият имената и снимките на децата на Путин, „защото той е президент на страната“.

„Путин е лицемерие. Единственото нещо в него, което не се е променило, е лицемерието му или, както го нарича ФСБ разузнавателната агенция, неговата история за прикриване“, каза той при публикуването на книгата по-рано тази година.

Special mugs to avoid poison and growing up in an isolated fortress: The hidden lives of Vladimir Putin’s secret children https://t.co/SDD6GhNy3L pic.twitter.com/WcIJ9N3sST — New York Post (@nypost) December 5, 2025

73-годишният Путин има две „официални“ дъщери – 40-годишната Мария Воронцова и 39-годишната Катерина Тихонова – от първата му съпруга, бившата стюардеса на „Аерофлот“ Людмила Путин, с която се разведе през 2013 г. след почти 30 години брак.

Путин има и предполагаемо дете от извънбрачна връзка – 22-годишната Елизавета Руднова, родена като Елизавета Кривоногих, която също използва псевдонима Луиза Росова.

Тя живее в Париж, където миналата седмица бе конфронтирана от украински журналист, който заяви, че Путин е отговорен за смъртта на брат му. „Какво общо има това с мен?“, попита Руднова.

Репортерът отговори: „Ами, той е ваш баща. Най-малкото, можете да му се обадите още сега и да кажете: „Татко, спри да обстрелваш Киев“.“