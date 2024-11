Взривове проехтяха в Киев

В зривове проехтяха в Киев, след като украинските военновъздушни сили обявиха въздушна тревога по цялата територия на Украйна заради руски ракетни нападения, предаде Ройтерс.

Това е първата от повече от два месеца по-голяма ракетна атака на Русия срещу Украйна, като при нея Москва е използвала крилати ракети, изстреляни от стратегическа авиация, а също и балистични ракети, посочи украинската армия.

🤬 After the explosions in Kyiv, there is a fire, smoke rises. The city was hit by ballistic missiles.#RussialsATerroristState pic.twitter.com/0lRI89M6E5