Взрив, затвориха границата между САЩ и Канада

В ластите на американския щат Ню Йорк "следят внимателно" инцидент на моста "Рейнбоу" при Ниагарския водопад, заяви в социалната мрежа "Екс" (известна в миналото като "Туитър") губернаторът на Ню Йорк Кати Хоукъл, цитирана от "Ройтерс".

На място са изпратени представители на държавни служби, съобщи още тя.

Според "Фокс нюз" е имало опит за терористична атака, при който са загинали двама души в избухналия автомобил, а граничен служител е бил ранен.

Местният филиал на телевизия Ей Би Си съобщи, че на моста се е взривил автомобил.

Друга местна медия съобщи, че всички четири гранични пункта между САЩ и Канада в западната част на щата Ню Йорк са затворени.

BREAKING: The mayor’s office in Niagara Falls says the Rainbow Bridge is closed following an explosion involving a vehicle coming into the U.S.



The FBI is at the scene and law enforcement is placing K-9 officers on each of the international bridges in the area as a precautionary… pic.twitter.com/3yzYSDEa9m