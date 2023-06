Полицейски проверки и "огнена бомба": Как се отразиха на едно "сплотено семейство"

Н еочакван развой на един от най-странните случаи във Великобритания изуми обществеността. Една обикновена "сплотена" семейна двойка реши да сложи край на живота си и този на кучетата си, след като се бори със здравословното си състояние, полицейските проверки и последиците от съседски скандал с огнена бомба. Какво се е случло с 35-годишната Каси Колинс и 36-годишният Франсис Колинс, разказва Daily Mail.

Двойката е открита от член на семейството на 11 септември 2021 г., който ги потърсил в дома им.

Г-жа Колинс, медицинска сестра студентка, и г-н Колинс, бивш парашутист, били заедно от 11 години, след като се запознали в кол център.

Двойката е била в добри отношения, но след започването на ново полицейско разследване срещу г-н Колинс, се казва, че те са били притеснени, че всичко може да им бъде отнето. Преди това г-н Колинс получи присъда от 425 дни затвор, след като хвърли самоделни бомби на пътя на съсед.

Огнената бомба е последвана от граждански спор за собствеността на парцел, където са живели в Уелс, в който г-н Колинс също така е бомбардирал семейството със заплашителни имейли. След това Колинс се преместват в Кълъмптън в края на 2020 г.

При разследването на смъртта в съда за коронери в Ексетър се разбра, че три от петте им кучета също са били намерени мъртви в дома им. По-късно полицията откри, че двете им по-големи кучета, добермани, наскоро са били приспани при ветеринарите след твърдения, че са участвали в нападение.

При разследването се разбира, че в навечерието на смъртта си двойката е извършила редица предварително планирани действия, включително създаване на общо завещание, изпращане на писма и имейли и приспиване на две от кучетата.

В изявление, прочетено по време на разследването, сестрата на г-жа Колинс Джоди заяви, че в миналото и двамата са говорили, че искат да сложат край на живота си.

