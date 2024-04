Украйна съобщи за взрив на петролопровод в руската Ростовска област

Г лавното управление за разузнаване (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна съобщи, че в руската Ростовска област е бил взривен петролопровод, използван от Русия за пренос на петролни продукти до танкери за военни цели, предаде Укринформ, цитирайки пресслужбата на ГУР.

"В ранните часове на събота, 6 април, в района на град Азов (Ростовска област), в резултат на взрива на петролопровода, използван за изпомпване на нефтопродукти от местен нефтен терминал към танкери на пристанището в Азов, натоварването на танкерите бе преустановено за неопределено време", подчертава украинското военно разузнаване.

🎥WATCH: According to Ukrainian Defense Intelligence, there was an explosion at a pipeline in Azov settlement, located in the Rostov region of Russia last night. As a result of the incident, the loading of tankers with petroleum products has been halted.#Russia #Ukraine #Rostov pic.twitter.com/g3ae3Jv2cv